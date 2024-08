V izraelskih napadih na Gazo ubitih več deset ljudi, v Egiptu pogajanja

Izraelska vojska je v napadih na Gazo ubila vsaj 37 ljudi, je sporočilo palestinsko ministrstvo za zdravje na območju. Večino žrtev so terjali napadi na mesto Han Junis na jugu enklave. Izrael je pred tem v petek zvečer odredil nove prisilne evakuacije civilistov, poročajo tuje tiskovne agencije.

Med drugim je bilo v napadu na sosesko Al Amal v zahodnem delu Han Junisa ubitih 11 ljudi, vključno z dvema otrokoma. V napadu z dronom na predel Katiba v centru mesta pa je umrlo še osem ljudi. O smrtnih žrtvah izraelskih napadov poročajo tudi iz taborišč na območju, kamor se je po poročanju španske tiskovne agencije EFE v avgustu zateklo približno 250.000 ljudi, ki jih je Izrael tja prisilno evakuiral.

Enote civilne zaščite v Gazi poročajo tudi o treh smrtnih žrtvah v mestu Rafa na jugu Gaze, kamor so izraelski vojaki vkorakali v maju. V petek zvečer je izraelska vojska odredila nove prisilne evakuacije severnih predelov Gaze, ki jim je sledila nova operacija izraelske vojske z več zaporednimi raketnimi napadi.

Devetdeset odstotkov od več kot dveh milijonov prebivalcev Gaze je Izrael med konfliktom prisilno razselil, v taboriščih pa se zaradi prenatrpanosti in pomanjkanja sanitarij, čiste vode in higienskih pripomočkov hitro širijo nalezljive in kožne bolezni nemška tiskovna agencija dpa.

Preboj le s pritiskom ZDA na Netanjahuja

V Kairu se medtem nadaljujejo pogajanja o premirju v Gazi. Po navedbah Bele hiše se pogajanj v Kairu poleg predstavnikov izraelskih obveščevalnih in varnostnih agencij udeležuje tudi vodja ameriške obveščevalne agencije Cia William Burns. Egiptovski vir je za AFP dejal, da na pogovorih sodelujeta še vodji egiptovske in katarske obveščevalne agencije.

Predstavniki Hamasa se tokratnih pogajanj v Kairu ne udeležujejo, so pa sporočili, da so v egtiptovsko prestolnico poslali delegacijo, ki se bo sestala s predstavniki egiptovske obveščevalne agencije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah egiptovskega vira se bo najobsežnejši krog pogajanj odvil v nedeljo, preboj pri pogajanjih pa lahko po poročanju AFP, ki se sklicuje na egiptovski vir, pričakujemo, če bodo ZDA izvedle dovoljšnji pritisk na izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja.

»Pri pogajanjih je bil dosežen napredek. Sedaj je ključno, da obe strani stopita skupaj in sodelujeta pri uresničitvi,« je v petek dejal predstavnik ameriškega sveta za nacionalno varnost John Kirby. Po njegovih navedbah so bila pogajanja »konstruktivna«, namige o »skorajšnjem propadu« diplomacije pa je označil za netočne.

V petek so po telefonu o pogajanjih pogovarjali tudi ameriški predsednik Joe Biden, egiptovski predsedni Abdel Fatah al-Sisi in katarski šejk Tamim bin Hamad Al-Tani.