Izraelska vojska v Gazi napadla humanitarno območje

Izraelske sile so davi bombardirale humanitarno območje v mestu Han Junis v južnem delu Gaze, poročajo tuje tiskovne agencije. Izraelska vojska je sporočila, da je šlo za »natančen napad na teroriste«. Lokalni palestinski viri medtem poročajo o smrtonosnih napadih na več taborišč za razseljene Palestince po vsej Gazi.

Bojna letala so izvedla napad na pripadnike palestinskih gibanj Hamas in Islamski džihad, ki so »izvajali teroristične dejavnosti na humanitarnem območju v Han Junisu«, je v izjavi sporočila izraelska vojska, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Izraelske sile so pred napadom po lastnih navedbah sprejele »ukrepe za zmanjšanje tveganja za poškodbe civilistov«. Ob tem so znova obtožili islamistično gibanje Hamas, da »sistematično uporablja civilno infrastrukturo in humanitarna območja kot krinko za teroristične napade«.

Po navedbah palestinskih virov so se izraelski napadi ponoči nadaljevali tudi drugod po Gazi, med drugim v Han Junisu in Deir al Balahu. Več ljudi je bilo ubitih in ranjenih v bombardiranju šotorov in zatočišč za razseljene Palestince.

Združeni narodi so sporočili, da so med 22. in 29. oktobrom v Gazi zaznali sedem incidentov z množičnimi poboji. Po podatkih oblasti v Gazi je bilo samo v torek v oblegani palestinski enklavi skupno ubitih najmanj 143 ljudi, od tega 132 v severnem delu Gaze.

V izraelskih napadih na mesto Beit Lahija na severu Gaze je bilo v noči s ponedeljka na torek ubitih najmanj 93 ljudi, med njimi številni otroci. Napad so v torek obsodili tudi v Washingtonu in sporočili, da od Izraela zahtevajo pojasnila, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Zelo smo zaskrbljeni zaradi civilnih žrtev. To je bil grozljiv napad z grozljivim izidom. Izraelsko vlado smo prosili za pojasnilo, kaj se je zgodilo,« je dejal tiskovni predstavnik ameriškega State Departmenta Matthew Miller. Ob tem sicer ni omenil nobenih konkretnih ukrepov proti Izraelu, ki se še vedno zanaša na trdno vojaško in diplomatsko podporo ZDA.