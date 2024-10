Prepoved UNRWA: še eno orodje genocida

Zakona o prepovedi delovanja agencije Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) na ozemlju Izraela in Vzhodnega Jeruzalema, dejansko pa tudi v Gazi in na Zahodnem bregu, ter razglasitvi UNRWA za teroristično organizacijo, ki sta bila včeraj tudi s podporo dela opozicije sprejeta v izraelskem parlamentu, sta le novi orodji genocida, ki se že skoraj trinajst mesecev dogaja v Gazi, največjem množičnem morišču in hiralnici na svetu.

Po zakonih, ki ju je sprejel kneset, bo delovanje UNRWA v Izraelu in Vzhodnem Jeruzalemu, od koder ta organizacija vodi vse svoje aktivnosti v Gazi in na okupiranem Zahodnem bregu, prepovedano v devetdesetih dneh, izraelske oblasti pa bodo tudi zaprle sedež organizacije.

FOTO: Ejad Baba/AFP

Zaradi zakona, po katerem je UNRWA teroristična organizacija, bodo prepovedani tudi stiki med uslužbenci humanitarne agencije Združenih narodov in izraelskimi uradniki, kar bo ne le močno omejilo, temveč skoraj gotovo v celoti ustavilo delovanje UNRWA v porušeni Gazi, kjer je 2,2 milijona izčrpanih, lačnih, bolnih, travmatiziranih, ranjenih, poškodovanih in neštetokrat nasilno preseljenih ljudi povsem odvisnih od humanitarne pomoči. Torej, večinoma od agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem, ki vse od leta 1949, ko je bila ustanovljena, med drugim skrbi za šolanje, zdravljenje, nastanitev in osnovno socialno pomoč okoli 2,5 milijona Palestincev, ki živijo pod neposredno izraelsko okupacijo.

Že vse od začetka izraelskega kolektivnega kaznovanja prebivalcev Gaze so Združeni narodi z vsemi svojimi organizacijami tarča izraelskih napadov. Političnih, pravnih in tudi neposrednih: na območju Gaze je bilo v dobrem letu ubitih najmanj 232 uslužbencev UNRWA. Izraelska vojska vseskozi napada poslopja ZN, od šol do bolnišnic, od zatočišč do pekarn (v letu dni je Izrael bombardiral 200 poslopij UNRWA). Pred poldrugim mesecem so izraelske skrajno desne oblasti generalnemu sekretarju Združenih narodov Antóniu Guterresu prepovedale vstop v državo in ga razglasile za persono non grata. Še prej so močno omejili število vizumov za osebje ZN, še posebej za uslužbence UNRWA.

FOTO: Ejad Baba/AFP

Guterres je v prvem odzivu na skrajno nevarno odločitev Izraela dejal, da bi »uveljavitev zakonov lahko imela uničujoče posledice za palestinske begunce na zasedenih ozemljih, kar je nesprejemljivo«. Po njegovem mnenju, in to je absolutno dejstvo, UNRWA nima alternative; zato je nepogrešljiva. Tega se v popolnem ignoriranju mednarodnih konvencij, resolucij ZN z ustanovno listino na čelu ter mednarodnega humanitarnega prava zelo dobro zaveda izraelska politična elita – njen celoten spekter. Gre le še za en korak v smeri popolnega razčlovečenja Palestincev. Popolnega uničenja Gaze. Popolne razgradnje ostankov mednarodnega reda, ki ga je, ironično, Izraelu omogočila prav tako imenovana mednarodna skupnost.

Brezzobe obsodbe

Po besedah Tamare Alrifai, vodje stikov z javnostmi pri UNRWA, nova izraelska zakonodaja med drugim pomeni, da mednarodno osebje ne bo več dobilo vizumov za vstop v Izrael in na okupirana palestinska območja, palestinsko osebje pa ne bo več dobivalo delovnih dovoljenj, kar bo agenciji onemogočilo delovanje na okupiranih ozemljih, hkrati pa v Gazo ne bodo več mogli konvoji s človekoljubno pomočjo. In to v času nepopisne humanitarne katastrofe.

FOTO: Bašar Taleb/AFP

Obsodbe izraelskega obračunavanja z Združenimi narodi, kar je le še eno izraelsko orožje za množično uničevanje, se vrstijo skoraj z vseh strani. Iz Evropske unije, Kitajske, arabskega sveta, Rusije … »Tega ne bomo dovolili.« »Prevladujoče glasovanje v knesetu kaže preobrazbo Izraela v fašistično državo,« so se na prepoved UNRWA odzvali v kabinetu predsednika palestinskih oblasti (PA) Mahmuda Abasa.

Svetovni voditelji so v obsodbi izraelske odločitve med drugim uporabili besede »nezakonito«, »nesprejemljivo« in »šokantno«, toda kljub pozivom k ukrepanju so mednarodne institucije trenutno tako šibke, da bo, znova, ostalo pri besedah. Posledice pa so predvidljive. Izraelska vojska je tako danes nadaljevala silovito bombardiranje in etnično čiščenje na popolnoma odrezanem severu Gaze. Samo v napadu na stanovanjsko poslopje v Beit Lahiji je bilo ubitih najmanj 93 ljudi.