Izraelske sile na severu Gaze ubile najmanj 87 ljudi

Izraelska vojska je čez noč nadaljevala intenzivno bombardiranje Gaze in Libanona. V napadih na severni del Gaze je bilo ubitih najmanj 87 ljudi, nadaljuje pa se tudi kopenska ofenziva v Libanonu.

Izraelska letala so bombardirala Gazo, še zlasti begunsko taborišče Džabalija na severu okupirane enklave. Džabalija je bila tudi tarča topništva, medtem ko so vojaške enote uničevale stanovanjske bloke in hiše, ubiti in ranjeni naj bi bili številni civilisti, poroča Al Džazira. Izraelske sile so uničile celoten blok begunskega taborišča z vsemi stanovanji in infrastrukturo vred. V napadu pa je bil z improvizirano eksplozivno napravo ubit poveljnik izraelske tankovske brigade.

Izraelski napadi sejejo uničenje po Libanonu. FOTO: Mohamed Azakir/Reuters

Izrael je bombardiral tudi begunski taborišči Šati in Nusejrat, kjer je bilo več ljudi ranjenih zaradi topniškega ognja. Urad ZN za človekove pravice je izrazil zaskrbljenost, da Izrael »povzroča uničenje palestinskega prebivalstva v najsevernejšem delu Gaze s smrtjo in razseljevanjem«.

Obširni napadi na Libanon

Izraelske sile so nadaljevale tudi napade v Libanonu. V kopenski ofenzivi je bilo napadeno mesto Hazin na vzhodu države, v obširnih zračnih napadih pa je bilo razdejanih več krajev, tudi prestolnica Bejrut, ki jo je zadelo najmanj ducat izstrelkov. V zračnih napadih je Izrael danes ubil že vsaj 16 Libanoncev, poroča Al Džazira. Izraelske sile so napadle libanonsko bančno institucijo, ki jo povezujejo s Hezbolahom.

Združeni narodi so sporočili, da je izraelska vojska nadaljevala tudi z napadi na mirovniške sile. Ponoči je namreč uničila opazovalni stolp in zaščitno ogrado modrih čelad na jugu Libanona.

Izrael je vodstvu ZDA poslal spisek zahtev, s katerimi pogojuje premirje v Libanonu, med drugim naj bi Izrael zahteval, da sme njegovo letalstvo svobodno delovati v libanonskem zračnem prostoru, izraelska vojska pa aktivno delovati proti Hezbolahu na libanonskem ozemlju, poroča portal Axios News. Obe zahtevi sta v nasprotju z resolucijo varnostnega sveta ZN.