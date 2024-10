ZDA pozivajo Izrael, da v 30 dneh okrepi humanitarno pomoč v Gazi

Združene države Amerike so Izraelu v pisnem opozorilu dale 30 dni časa, da izboljša dostop do humanitarne pomoči v Gazi. Če se to ne bo zgodilo, bodo s tem tvegali nadaljnjo ameriško vojaško pomoč. Pismo, ki ga je ameriška vlada poslala izraelskim oblastem, je po poročanju BBC najostrejše do zdaj znano opozorilo ameriški zaveznici.

»Pomembno je, da se razmere spremenijo in da civilisti v Gazi, ki danes nimajo dostopa do hrane, zdravil in drugih humanitarnih dobrin, dejansko doživijo spremembo v svojem vsakdanjem življenju kot rezultat naših prizadevanj,« je v Washingtonu dejal tiskovni predstavnik State Departmenta Matthew Miller.

ZDA so zelo zaskrbljene zaradi poslabšanja humanitarnih razmer, so še sporočili, saj je Izrael prejšnji mesec zavrnil ali oviral skoraj 90 odstotkov humanitarnih premikov med severom in jugom.

Ameriško zunanje ministrstvo je s pismom posredno potrdilo poročanje medijev, da Izraelu grozi omejitev dobave ameriškega orožja, če se razmere v palestinski enklavi ne bodo spremenile. Na ministrstvu sicer niso podrobneje pojasnili posledic, če Izrael ne bi sledil pozivu, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Izrael preučuje pismo, je sporočil njihov uradnik in dodal, da država zadevo jemlje resno ter namerava odgovoriti na pomisleke ameriških kolegov.

FOTO: Alaa Al Sukhni Reuters

Izrael sicer ves čas vztraja, da je cilj njegove vojske Hamas in da ne preprečuje vstopa humanitarne pomoči. V ponedeljek je po izraelskih navedbah prek prehoda Erez v severno Gazo vstopilo 30 tovornjakov s pomočjo Svetovnega programa za hrano.

Da se Gaza spoprijema z najhujšimi omejitvami pri dostavi humanitarne pomoči od oktobra lani, ko se je začela izraelska ofenziva, je včeraj opozoril sklad ZN za otroke (Unicef). »Položaj otrok je iz dneva v dan slabši,« je po AFP sporočil tiskovni predstavnik Unicefa James Elder. V zadnjem tednu več dni v Gazo ni smel priti niti en tovornjak s pomočjo.

Situacija je kritična zlasti na severu, kjer je Izrael okrepil svoje operacije in že nekaj časa intenzivno obstreljuje naselja in begunska taborišča. Združeni narodi so opozorili, da je tam ujetih več sto tisoč ljudi, ki ves mesec niso prejeli nobene pomoči v hrani.