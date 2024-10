V povračilnem napadu Hezbolaha na izraelsko bazo več mrtvih

V povračilnem napadu šiitskega gibanja Hezbolah z brezpilotnimi letali na vojaško oporišče na severu Izraela so bili v nedeljo ubiti štirje izraelski vojaki, več kot 60 ljudi je ranjenih, je sporočila izraelska vojska. Hezbolah je Izraelu zagrozil z novimi napadi, če bo nadaljeval ofenzivo v Libanonu, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Hezbolah je v izjavi Izraelu sporočil, da je napad »južno od Haife le napoved tega, kar ga čaka«, če se »odloči nadaljevati svoje napade na naše ljudi«. Napad na vojaško bazo v Binjamini blizu Haife je najsmrtonosnejši na izraelsko bazo od 23. septembra, ko je Izrael okrepil napade na Hezbolah v Libanonu.

V obstreljevanju šole na severu Gaze je umrlo najmanj 15 ljudi, med njimi tudi otroci, ženske in celotne družine. Še 50 je bilo ranjenih. FOTO: Reuters

Izraelska vojska medtem nadaljuje kopensko ofenzivo v Gazi. V napadu na šolo v osrednjem delu te enklave, kamor so se zatekli razseljeni Palestinci, je bilo ubitih najmanj 15 ljudi. Kot je poročala Hamasova agencija za civilno obrambo, je v nedeljo taborišče Nuseirat napadlo izraelsko topništvo, pri čemer so bile ubite celotne družine, okoli 50 ljudi pa je bilo ranjenih. V napadu brezpilotnega letala pa je domnevno umrlo pet otrok, ki so se igrali na vogalu ulice na severu Gaze, ranjenih je bilo še sedem ljudi, je poročal BBC.

V zadnjih dneh so se glavna območja spopadov preselila na sever Gaze; izraelske sile tam že več kot teden dni izvajajo obsežno kopensko operacije. Oblasti v Gazi so sporočile, da je bilo doslej ubitih več sto ljudi. Povezave med mesti so prekinjene, bolnišnicam na tem območju primanjkuje zalog, čeprav je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) sporočila, da je skupna operacija z Rdečim križem po devetih dneh poskusov ponovno oskrbela dve od njih.

Obupani Palestinci so se morali seliti že večkrat, največkrat se zatečejo prav v šolska posloja. FOTO: Dawoud Abu Alkas/Reuters

Izraelske sile na vprašanja o napadih še ni odgovorila. V vojni v Gazi, ki traja že več kot leto dni, je do zdaj ministrstvo za zdravje, ki ga vodi Hamas, poročalo o več kot 42.000 mrtvih, razseliti se je moralo med 1,9 do 2,4 milijona prebivalcev Gaze, mnogi so morali bežati večkrat, večinoma se zatečejo v šole. Izraelska vojska pa Hamas redno obtožuje, da se njegovi pripadniki skrivajo prav v teh poslopjih. Pred nekaj dnevi je bilo v izraelskem napadu na eno od šol v Deir al Balahu ubitih najmanj 28 ljudi.