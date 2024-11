Philippe Lazzarini: Prvi človek organizacije, ki jo je Izrael prepovedal

V nadaljevanju preberite:

Kneset, izraelski parlament, je v ponedeljek z veliko večino sprejel dva zakona. Prvi je prepovedal delovanje agencije Združenih narodov za palestinske begunce UNRWA na ozemlju Izraela in Vzhodnega Jeruzalema, kjer ima ta, leta 1949 ustanovljena organizacija, od katere je med drugim odvisno preživetje 2,2 milijona ljudi na območju Gaze, svoj sedež. Sprejetje tega zakona dejansko onemogoča delovanje UNRWA na vseh okupiranih palestinskih ozemljih, na čelu s trinajst mesecev oblegano Gazo in Zahodnim bregom.

Drugi zakon – podprl ga je tudi velik del izraelske politične opozicije, ki je soodgovorna za vojne zločine in zločine proti človečnosti v Gazi – je UNRWA razglasil za teroristično organizacijo. To pomeni, da izraelski uradniki (in seveda vojska) z organizacijo, ki je bila ustanovljena z namenom pomoči 750.000 ljudem, ki so jih judovske milice leta 1948 nasilno izselile iz njihovih domov, ne smejo več sodelovati. V praksi to pomeni, da dostop že do zdaj izjemno omejenih količin humanitarne pomoči v Gazo – in tudi na okupirani Zahodni breg, kjer so razmere prav tako vsak mesec slabše – ne bo več mogoč: vsak humanitarni konvoj, ki je po 7. oktobru lani vstopil v razdejano palestinsko enklavo, je po pogajanjih med osebjem UNRWA in izraelsko vojsko potreboval izraelsko odobritev. Prevedeno: biti humanitarec je za današnji Izrael sopomenka za terorizem.