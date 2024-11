Tudi reševanje življenj je za izraelsko stran – zločin

V nadaljevanju preberite:

Izraelsko množično pobijanje in rušenje na območju Gaze traja že 400 dni. V tem času je bilo ubitih najmanj 43.500 ljudi. Po podatkih Združenih narodov je med njimi kar 70 odstotkov otrok in žensk. V število neposrednih žrtev izraelskih napadov ni vštetih najmanj 10.000 ljudi, ki so ostali ujeti pod ruševinami in deset tisoče »posrednih« žrtev genocida: ljudi, ki dnevno umirajo zaradi razbitega zdravstvenega sistema in, denimo, lakote, še enega izraelskega orožja za množično uničevanje.

Izraelska vojska na severu Gaze brez kakršnega koli omembe vrednega nasprotovanja – kaj šele ukrepa – nadaljuje z uresničevanjem tako imenovanega Generalovega načrta, ki predvideva popolno etnično očiščenje, okupacijo in pripojitev ozemlja Izraelu.