V dveh izraelskih napadih v Gazi med 30 smrtnimi žrtvami kar 13 otrok

V dveh izraelskih zračnih napadih na severu Gaze je bilo ubitih 30 Palestincev, med njimi 13 otrok, je danes sporočila agencija za civilno zaščito v Gazi. Izraelska vojska je medtem davi sporočila, da je znova napadla tarče na območju Gaze in v Libanonu, pri tem pa »eliminirala na desetine teroristov«.

Po navedbah agencije za civilno zaščito v Gazi je bilo v dveh izraelskih napadih med 30 smrtnimi žrtvami tudi 13 otrok. V prvem napadu na hišo v Džabaliji na severu Gaze je bilo ubitih najmanj 25 ljudi, več kot 30 je ranjenih. V drugem napadu na sosesko Sabra v mestu Gaza pa je bilo ubitih pet ljudi.

V mestu Džabalija na severu Gaze so izraelske enote »uničile območja teroristične infrastrukture, pa tudi skladišče orožja na tem območju,« piše v izjavi, objavljeni na Telegramu. Izraelska vojska je ciljala tudi tarče v bližnjem mestu Bejt Lahija

Izraelske enote so prav tako nadaljevale z izvajanjem »natančnih, na obveščevalnih podatkih temelječih operativnih dejavnosti« na območju Rafe v južnem delu Gaze.

V Libanonu pa so izraelske zračne sile v preteklih dneh ciljale in uničile na desetine borcev libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah, piše v izjavi. Tudi tam so bili tarče skladišča orožja, zatrjuje izraelska vojska.

Moški nosi trupelce ubite palestinske deklice. FOTO: Dawoud Abu Alkas/Reuters

Katar je v soboto zvečer sporočil, da se začasno umika kot posrednik v pogajanjih med Izraelom in Hamasom o prekinitvi ognja v Gazi in izpustitvi talcev. Pogajanja so prekinjena, dokler Izrael in Hamas ne pokažeta pripravljenosti in resnosti v pogovorih, je po po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočilo katarsko zunanje ministrstvo.

Katar je načeloma še pripravljen prispevati k dogovoru in bo »nadaljeval ta prizadevanja s svojimi partnerji, če bosta strani pokazali voljo in resnost, da končata brutalno vojno«, so sporočili.

Pred tem so, sklicujoč se na neimenovane diplomatske vire, tuji mediji in tiskovne agencije poročali, da se Doha odpoveduje vlogi ključnega posrednika med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas v pogajanjih za premirje v Gazi in o osvoboditvi talcev.

»Katar je pred desetimi dnevi, med zadnjimi poskusi za dosego dogovora, obvestil strani, da bo zaustavil svoja prizadevanja za posredovanje med Hamasom in Izraelom, če v tem krogu ne bo dosežen dogovor,« je dejal tiskovni predstavnik ministrstva Majed Al Ansari, in dodal, da bo »Katar nadaljeval ta prizadevanja, ko bosta strani pokazali pripravljenost in resnost«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.