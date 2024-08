Izraelski napadi na šoli v Gazi terjali najmanj 18 smrtnih žrtev

V izraelskih napadih na dve šoli v Gazi je bilo danes ubitih najmanj 18 ljudi, več deset je bilo ranjenih, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila civilna zaščita v Gazi. Izraelska vojska je potrdila napade in pojasnila, da so bili usmerjeni proti borcem Hamasa, ki naj bi na območju šol imeli poveljniške centre.

»Pred napadom so bili sprejeti številni ukrepi za zmanjšanje tveganja za civiliste, vključno z uporabo natančnega orožja,« je sporočila izraelska vojska in dodala, da so borci palestinskega islamističnega gibanja Hamas šolske komplekse uporabljali kot poveljniške in nadzorne centre, iz katerih so načrtovali in izvajali napade na Izrael.

Palestinske ženske in otroci v šoli al Zahra, ki je bila tarča napadov izraelske vojske. FOTO: Omar Al-qattaa/Afp

O smrtnih žrtvah izraelskih napadov medtem poročajo tudi iz begunskega taborišča Bureij v osrednjem delu Gaze in mesta Han Junis na jugu enklave, poroča katarska televizija Al Jazeera.

V izraelski ofenzivi na Gazo, ki je sledila napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra lani, je bilo po podatkih ministrstva za zdravje v palestinski enklavi doslej ubitih najmanj 39.699 ljudi, še najmanj 91.722 je bilo ranjenih.