Izraelski parlament je tudi uradno pokopal mirovni dogovor iz Osla

Za prebivalci območja Gaze je – po devetih mesecih neskončnega trpljenja – deset neopisljivo strahotnih dni, ko so izraelska vojaška letala neprestano bombardirala in raketirala cilje vzdolž celotne palestinske enklave. Samo na »varnem območju« Al Mavasi, kamor je izraelska vojska prisilno izselila več kot milijon ljudi, je bilo v sobotnem napadu ubitih 92 ljudi, več kot 300 je bilo ranjenih. V zadnjem tednu je bilo ubitih najmanj 500 Palestincev. V devetih mesecih in enajstih dneh izraelskih napadov že skoraj 39.000. Ne vštevši najmanj 10.000 pogrešanih.

Izraelski siloviti napadi na Gazo – namenjeni tudi sabotaži pogajanj o morebitni prekinitvi ognja – se nadaljujejo tudi danes. Razbit, razstreljen zdravstveni sistem v palestinski enklavi, ki ga izraelske sile skupaj s šolami in zasilnimi zatočišči ter reševalci sistematično napadajo že od 7. oktobra naprej, nikakor ne more oskrbeti stotine in stotine ranjenih. Velika večina bolnišnic ne obratuje več. V tistih, ki še obratujejo, je izčrpano medicinsko osebje odvisno od improvizacije. Drastično primanjkuje pitne vode, zdravil, higienskih in medicinskih pripomočkov, goriva, hrane … Zaradi silovite gneče ljudje, tudi ranjeni otroci, ležijo po tleh.

Neopisljivo trpljenje prebivalcev Gaze počasi, a zanesljivo izginja s časopisnih in spletnih naslovnic. Patološko skrčena pozornost – na kolektivni ravni – onemogoča empatijo; kaj šele resen družbenopolitični angažma. Impotenten pritisk mednarodne skupnosti na izraelske oblasti kljub aktivnim dejanjem Mednarodnega kazenskega sodišča in Meddržavnega sodišča v Haagu ni niti minimalno omilil absolutne brutalnosti izraelskih oblasti, ki so Hamasova grozodejstva v južnem Izraelu 7. oktobra lani izkoristile za izjemno dolgotrajno množično pobijanje Palestincev in spreminjanje območja Gaze v prostor, kjer še dolga leta ne bo mogoče živeti. V pogorišče – tudi lastne – civilizacije.

Palestinci hodijo mimo kupov smeti v Han Junisu na jugu enklave. FOTO: Bashar Taleb/AFP

Kneset sprejel resolucijo, ki zavrača ustanovitev palestinske države

Ob pobijanju in uničevanju v Gazi so izraelske oblasti v zadnjih devetih mesecih brutalno zaostrile tudi raven svoje kolonialne vladavine na okupiranem Zahodnem bregu. Le vprašanje časa je bilo, kdaj se bo radikalna militantnost na pogon sistematiziranega rasizma spremenila tudi v politično dejanje. Kneset, izraelski parlament, je tako danes sprejel z velikansko večino resolucijo, ki zavrača ustanovitev palestinske države. Resolucija zavrača tudi morebitno palestinsko državnost, ki bi bila sklenjena v dogovoru z Izraelom.

»Ustanovitev palestinske države v osrčju izraelskega ozemlja bi predstavljala eksistencialno grožnjo izraelski državi, podpihovala izraelsko-palestinski konflikt in destabilizirala regijo,« je med drugim zapisano v resoluciji, za katero je glasovala tudi glavnina izraelske opozicije – z Benijem Gancem na čelu, ki ga obstoječa ameriška administracija vidi kot naslednika Benjamina Netanjahuja. Predsednik skrajno desne izraelske vlade bo – po uradnem pogrebu rešitve dveh držav, za katero se, vsaj uradno, zavzema tudi Bela hiša – prihodnji teden nagovoril ameriški kongres, srečal pa naj bi se tudi s predsednikom Joejem Bidnom (ki trenutno preboleval okužbo s koronavirusom).

»Ta resolucija predstavlja zavrnitev miru s Palestinci. Je uradna razglasitev smrti sporazuma iz Osla (dogovor iz leta 1993, ki je predvidel rešitev dveh držav, op. p.),« je glasovanje v knesetu komentiral Mustafa Barguti, generalni sekretar Palestinske nacionalne pobude. Husein al Šejk, predstavnik Palestinskih oblasti (PA), ki so bile ustanovljene prav v okviru zdaj nepovratno pokopanega mirovnega sporazuma iz Osla, je včeraj dejal, da izraelska zavrnitev neodvisne palestinske države »potrjuje rasizem okupacijske države, njeno nespoštovanje mednarodne legitimnosti in vztrajanje pri politiki okupacije za vedno«.