Izraelski varnostni kabinet odobril načrt za zasedbo mesta Gaza

Izraelski varnostni kabinet je ponoči odobril predlog premierja Benjamina Netanjahuja za zasedbo mesta Gaza. Izraelska vojska se pripravlja na prevzem nadzora nad mestom Gaza, hkrati pa bo delila humanitarno pomoč civilnemu prebivalstvu zunaj bojnih območij, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili iz Netanjahujevega urada.

Po deseturnem sestanku je izraelska vlada objavila izjavo, v kateri je predstavila Netanjahujev načrt za poraz Hamasa, ki vključuje prevzem nadzora nad mestom Gaza, ne pa tudi celotne palestinske enklave.

Varnostni kabinet je z večino glasov sprejel pet načel za zaključek vojne: razorožitev Hamasa, vrnitev vseh talcev - živih in mrtvih, demilitarizacijo Gaze, izraelski varnostni nadzor v Gazi ter vzpostavitev civilne uprave, v katero ne bosta vključena ne Hamas ne palestinska uprava, je zapisano v izjavi.

Načrt ne vključuje okupacije celotne Gaze, o čemer je pred tem govoril Netanjahu. »Odločna večina ministrov je menila tudi, da alternativni načrt, ki je bil ministrom predložen v obravnavo, ne bi omogočil niti poraza Hamasa niti osvoboditve talcev,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zapisano v izjavi.

FOTO: Ebrahim Hajjaj/Reuters

Po skoraj dveh letih konflikta se Izrael sooča z vse večjim pritiskom tako doma kot v mednarodni skupnosti za sklenitev dogovora o prekinitvi ognja in izpustitvi talcev. Kljub temu je varnostni kabinet odobril načrt za zasedbo mesta Gaza, kar pomeni novo eskalacijo konflikta, ki bo ogrozila življenja tamkajšnjih civilistov in verjetno še bolj izolirala Izrael na mednarodnem parketu, poroča britanski BBC.

Netanjahu: Enklave ne želimo obdržati in je upravljati

Netanjahu je sicer še pred zasedanjem kabineta izjavil, da namerava Izrael prevzeti nadzor nad celotno enklavo, a da je ne želi obdržati.

»Ne želimo je obdržati. Želimo imeti varnostni obroč. Ne želimo je upravljati. (...) Želimo jo predati arabskim silam, ki jo bodo ustrezno upravljale, ne da bi nas ogrožale, in zagotovile prebivalcem Gaze dobro življenje. S Hamasom to ni mogoče,« je še dodal v četrtek zvečer v pogovoru za ameriško televizijo Fox News.

Hamas je bil v četrtek kritičen do njegovih izjav in opozoril, da namerava Netanjahu s svojimi načrti »žrtvovati« talce, da bi služil svojim »osebnim interesom in ekstremističnim ciljem«.

Izraelski mediji so že pred dnevi poročali, da naj bi si premier prizadeval za popolno zavzetje enklave. Širitev ofenzive v Gazi bi lahko privedla do kopenskih operacij izraelskih sil v gosto naseljenih območjih Gaze, kjer naj bi Hamas zadrževal talce.

Načelnik generalštaba izraelske vojske Ejal Zamir naj bi po poročanju izraelskih medijev nasprotoval popolnemu zavzetju Gaze. Med drugim naj bi takšno okupacijo označil za past in dodal, da bi ogrozila tako vojake kot zajete talce.

Protesti v Tel Avivu. FOTO: Ammar Awad/Reuters

V Izraelu so medtem v četrtek potekali protesti proti načrtovani širitvi spopadov v Gazi. V Jeruzalemu se je več sto demonstrantov zbralo pred rezidenco predsednika vlade in med drugim zahtevalo sklenitev dogovora o izpustitvi talcev. Številni so protestirali tudi v Tel Avivu.