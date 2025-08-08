  • Delo d.o.o.
    Svet

    Izraelski varnostni kabinet odobril načrt za zasedbo mesta Gaza

    Po deseturnem sestanku je izraelska vlada objavila izjavo, v kateri je predstavila Netanjahujev načrt za poraz Hamasa.
    Palestinski otroci v eni od bolnišnic na jugu Gaze. FOTO: Afp
    Galerija
    Palestinski otroci v eni od bolnišnic na jugu Gaze. FOTO: Afp
    STA
    8. 8. 2025 | 06:47
    8. 8. 2025 | 07:30
    3:47
    A+A-

    Izraelski varnostni kabinet je ponoči odobril predlog premierja Benjamina Netanjahuja za zasedbo mesta Gaza. Izraelska vojska se pripravlja na prevzem nadzora nad mestom Gaza, hkrati pa bo delila humanitarno pomoč civilnemu prebivalstvu zunaj bojnih območij, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili iz Netanjahujevega urada.

    Po deseturnem sestanku je izraelska vlada objavila izjavo, v kateri je predstavila Netanjahujev načrt za poraz Hamasa, ki vključuje prevzem nadzora nad mestom Gaza, ne pa tudi celotne palestinske enklave.

    Varnostni kabinet je z večino glasov sprejel pet načel za zaključek vojne: razorožitev Hamasa, vrnitev vseh talcev - živih in mrtvih, demilitarizacijo Gaze, izraelski varnostni nadzor v Gazi ter vzpostavitev civilne uprave, v katero ne bosta vključena ne Hamas ne palestinska uprava, je zapisano v izjavi.

    Načrt ne vključuje okupacije celotne Gaze, o čemer je pred tem govoril Netanjahu. »Odločna večina ministrov je menila tudi, da alternativni načrt, ki je bil ministrom predložen v obravnavo, ne bi omogočil niti poraza Hamasa niti osvoboditve talcev,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zapisano v izjavi.

    FOTO: Ebrahim Hajjaj/Reuters
    FOTO: Ebrahim Hajjaj/Reuters

    Po skoraj dveh letih konflikta se Izrael sooča z vse večjim pritiskom tako doma kot v mednarodni skupnosti za sklenitev dogovora o prekinitvi ognja in izpustitvi talcev. Kljub temu je varnostni kabinet odobril načrt za zasedbo mesta Gaza, kar pomeni novo eskalacijo konflikta, ki bo ogrozila življenja tamkajšnjih civilistov in verjetno še bolj izolirala Izrael na mednarodnem parketu, poroča britanski BBC.

    Netanjahu: Enklave ne želimo obdržati in je upravljati

    Netanjahu je sicer še pred zasedanjem kabineta izjavil, da namerava Izrael prevzeti nadzor nad celotno enklavo, a da je ne želi obdržati.

    »Ne želimo je obdržati. Želimo imeti varnostni obroč. Ne želimo je upravljati. (...) Želimo jo predati arabskim silam, ki jo bodo ustrezno upravljale, ne da bi nas ogrožale, in zagotovile prebivalcem Gaze dobro življenje. S Hamasom to ni mogoče,« je še dodal v četrtek zvečer v pogovoru za ameriško televizijo Fox News.

    Hamas je bil v četrtek kritičen do njegovih izjav in opozoril, da namerava Netanjahu s svojimi načrti »žrtvovati« talce, da bi služil svojim »osebnim interesom in ekstremističnim ciljem«.

    Izraelski mediji so že pred dnevi poročali, da naj bi si premier prizadeval za popolno zavzetje enklave. Širitev ofenzive v Gazi bi lahko privedla do kopenskih operacij izraelskih sil v gosto naseljenih območjih Gaze, kjer naj bi Hamas zadrževal talce.

    Načelnik generalštaba izraelske vojske Ejal Zamir naj bi po poročanju izraelskih medijev nasprotoval popolnemu zavzetju Gaze. Med drugim naj bi takšno okupacijo označil za past in dodal, da bi ogrozila tako vojake kot zajete talce.

    Protesti v Tel Avivu. FOTO: Ammar Awad/Reuters
    Protesti v Tel Avivu. FOTO: Ammar Awad/Reuters

    V Izraelu so medtem v četrtek potekali protesti proti načrtovani širitvi spopadov v Gazi. V Jeruzalemu se je več sto demonstrantov zbralo pred rezidenco predsednika vlade in med drugim zahtevalo sklenitev dogovora o izpustitvi talcev. Številni so protestirali tudi v Tel Avivu.

    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Ob zvezdniku za 160 milijonov dolarjev v reprezentanci izredno stanje

    Slovenska košarkarska reprezentanca drevišnji dvoboj z Nemčijo pričakuje z Luko Dončićem, ki ne skriva: »Cilj Slovenije je kolajna.«
    Nejc Grilc 8. 8. 2025 | 05:05
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Letališče Jožeta Pučnika

    Iz Ljubljane bo od jeseni mogoče leteti še na štiri destinacije

    Z novimi leti se povečuje tudi število potnikov na Brniku, do konca leta jih pričakujejo 1,5 milijona.
    Maja Grgič 7. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    HNMP

    Opozicija na podlagi poziva reševalcev ruši drugi razpis za nakup helikopterjev

    Postopek nakupa helikopterjev je bil predmet dveh interpelacij ministra Boštjana Poklukarja. Neizbrani Airbus ne razkriva, ali se bodo odločili za revizijo.
    Uroš Esih 7. 8. 2025 | 22:38
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Raziskava Svitko

    Zakaj ljudje sodelujejo v programu Svit in zakaj ne

    S programom Svitko želijo na NIJZ povečati odzivnost udeležencev in tako zmanjšati umrljivost zaradi raka na debelem črevesu in danki.
    Andreja Žibret 7. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Letališče Jožeta Pučnika

    Iz Ljubljane bo od jeseni mogoče leteti še na štiri destinacije

    Z novimi leti se povečuje tudi število potnikov na Brniku, do konca leta jih pričakujejo 1,5 milijona.
    Maja Grgič 7. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Odločitev je padla

    Šeško za rekordno odškodnino izbral rdeče vrage, prvi tekmec bo Arsenal

    Slovenski nogometni biser Benjamin Šeško se je odločil okrepiti angleškega velikana Manchester United. Pogodba do leta 2030. Prepričal ga je Ruben Amorim.
    Peter Zalokar 6. 8. 2025 | 10:40
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Italija

    Zelena luč za največji viseči most na svetu do Sicilije

    Vlada Giorgie Meloni si želi projekt, ocenjen na 13,5 milijarde evrov, financirati z denarjem za obrambne izdatke.
    Gašper Završnik 6. 8. 2025 | 18:35
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    NEPREMIČNINE

    Portorož, Koseze, Umag, ...: nove arhitekturne zgodbe na izbranih lokacijah

    Kaj v resnici iščemo v domu? Le funkcionalen tloris ali nekaj več? Povezanost z naravo, svetlobo, prostor? Bivanje, ki se prilagaja ritmu našega življenja?
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki 2025

    Težka leta pred slovensko in evropsko zunanjo trgovino

    Nujno bo prilagajanje razmeroma slabim gospodarskim razmeram v EU, kjer ni zaznati krepitve rasti.
    Karel Lipnik 8. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Bogastvo podjetja so zaposleni, odprti za spremembe

    Ključna je sposobnost spopadanja s spremembami ter iskanje najboljših načinov delovanja v danih okoliščinah.
    Milka Bizovičar 7. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Evropska denarnica za varen digitalni način izkazovanja identitete

    V okviru pilotnih projektov med drugim poteka tudi preizkušanje aplikacij na področju poslovnega in osebnega bančništva, vključno z izvajanjem plačil.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Kapitalski trgi 2025: Kako preoblikovati prihranke v razvojne naložbe

    Evropski kapitalski trgi v ospredju razprav o financiranju trajnostnega razvoja, strateških projektov in prihodnosti gospodarskega napredka.
    6. 8. 2025 | 09:52
    Preberite več

    Vojna v GaziIzrael in PalestinaIzraelGazaPalestinagenocid

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Magazin  |  Kulinarika
    Italijanska kulinarika

    Kulinarični škandal: recept za testenine cacio e pepe razburil Italijo

    Ogorčenje je bilo tako veliko, da se je združenje, ki zastopa restavracije v Italiji, obrnilo celo na britansko veleposlaništvo v Rimu.
    8. 8. 2025 | 07:59
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nogomet

    Villarreal z njim podpisal pogodbo kljub temu, da je obtožen petih posilstev

    Ganski nogometaš Thomas Partey se po izteku pogodbe z Arsenalom seli v Španijo, a njegov prihod zaznamujejo hude obtožbe in buren odziv navijačev kluba.
    8. 8. 2025 | 07:36
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Karmen Pižorn

    Dekanja: Marsikdo svetuje mlademu človeku, naj ne bo nor, da bi šel za učitelja

    Ključna težava je v odnosu družbe do učiteljskega poklica, pravi Karmen Pižorn in dodaja, da se tudi učitelji sami ne smejo sramovati, da so učitelji.
    Špela Kuralt 8. 8. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Gazi

    Izraelski varnostni kabinet odobril načrt za zasedbo mesta Gaza

    Po deseturnem sestanku je izraelska vlada objavila izjavo, v kateri je predstavila Netanjahujev načrt za poraz Hamasa.
    8. 8. 2025 | 06:47
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Veliko vaje in trdega dela

    Omar Hakim in Rachel Z trio bo drevi nastopil na gradu Kromberk.
    Zdenko Matoz 8. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Karmen Pižorn

    Dekanja: Marsikdo svetuje mlademu človeku, naj ne bo nor, da bi šel za učitelja

    Ključna težava je v odnosu družbe do učiteljskega poklica, pravi Karmen Pižorn in dodaja, da se tudi učitelji sami ne smejo sramovati, da so učitelji.
    Špela Kuralt 8. 8. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Gazi

    Izraelski varnostni kabinet odobril načrt za zasedbo mesta Gaza

    Po deseturnem sestanku je izraelska vlada objavila izjavo, v kateri je predstavila Netanjahujev načrt za poraz Hamasa.
    8. 8. 2025 | 06:47
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Veliko vaje in trdega dela

    Omar Hakim in Rachel Z trio bo drevi nastopil na gradu Kromberk.
    Zdenko Matoz 8. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
