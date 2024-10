Izraelsko celostno stopnjevanje konflikta

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko so v Izraelu v številnih krajih danes zaznamovali obletnico Hamasovih napadov, v katerih je bilo 7. oktobra lani ubitih 1139 ljudi, je izraelska vojska – posel kot običajno – srdito bombardirala in raketirala cilje vzdolž celotnega območja Gaze. Najhuje je bilo v Han Junisu, Deir el Balahu in Džabaliji, od koder je moralo v boju za preživetje spet bežati več deset tisoč ljudi. V enem letu izraelskega neprestanega obstreljevanje Gaze je bilo ubitih okoli 42.000 ljudi, dodatnih najmanj 10.000 je pogrešanih, ki so ostali ujeti v ruševinah. A to je le število neposrednih žrtev izraelskih napadov. Posredno je žrtev še veliko, veliko več.