Izredni davki za bogate niso neustavni

Ustavno sodišče je zavrnilo pritožbo poslancev liberalne FDP, da je solidarnostni davek, ki ga plačuje le desetina najbolje plačanih in podjetja, neskladen z ustavo. Odločili so, da je plačevanje davka ustavno, vse dokler ima država stroške z združitvijo vzhodne in zahodne Nemčije. Ti stroški naj bi državo bremenili še vsaj do leta 2030. Zmagovalka volitev CDU je sicer obljubljala odpravo tega davka, ki letno v proračun prinese okoli 13 milijard evrov.