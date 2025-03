V nadaljevanju preberite:

Nemški avtomobilski proizvajalci so lani poslovali slabše kot leto prej. Največji poročajo o padcih prodaje in dobička ter napovedujejo varčevanje. Rezali bodo delovna mesta in zniževali stroške z odpravo nekaterih nagrad in dodatkov. Vsi kot razlog za slabše poslovanje navajajo zahtevne razmere na kitajskem trgu, zdaj pa se bojijo še carin ameriškega predsednika Donalda Trumpa.