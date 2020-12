Izvršili smrtno kazen za Brandona Bernarda

Pred zaključkom mandata predsednika Donalda Trumpa so v ZDA usmrtili Brandona Bernarda, ki je bil obsojen zaradi umora leta 1999. 40-letni Bernard, ki je umor zakrivil, ko je bil star 18 let, je najmlajša oseba, ki so jo usmrtili v skoraj sedmih desetletjih, piše britanski BBC.



Bernard je skupaj s štirimi najstniškimi pajdaši sodeloval pri ropu Todda in Stacie Bagley v Teksasu. Prisilili so ju, da sta zlezla v prtljažnik avtomobila, kjer ju je nato ustrelil takrat 19-letni Christopher Vialva, ki je bil usmrčen septembra. Bernard je nato zažgal avto, medtem ko je bila Stacie menda še živa, zato se je zadušila.



Bernard je svoje dejanje pred smrtjo obžaloval in se opravičil svojcem preminulega para. Proti izvršitvi smrtne kazni se je zavzelo več deset tisoč ljudi, med njimi tudi senatorja Richard Durbin in Cory Brooker iz Demokratske stranke ter zvezdnica Kim Kardashian West.



Medtem ko smrtnih kazni v zadnjih 130 letih niso izvajali v času tranzicije predsednikov (novoizvoljeni predsednik Joe Biden bo mandat začel 20. januarja), bodo pred koncem Trumpovega mandata predvidoma izvedli še štiri usmrtitve. Če bodo izvedli vse, bo v času Trumpovega mandata izvršenih največ smrtnih kazni v zadnjem stoletju, še piše BBC. Samo od julija so izvršili 13 smrtnih kazni na zvezni ravni.

