Jabolko, ki ga je pogoltnila tema

Hongkong je ostal brez svojega najglasnejšega demokratično usmerjenega dnevnika. Apple Daily je napovedal, da od danes ne bo več izhajal v tiskani in spletni obliki, kar je pričakovana posledica dejstva, da so prejšnji teden zamrznili njegova sredstva. Pred tem je policija v uredništvu izvedla racijo in aretirala najpomembnejše urednike te publikacije.



Časopis je prenehanje izhajanja najprej napovedal »najpozneje do sobote«, nato pa so člani njegove uprave dodali, da jih skrbi varnost zaposlenih, zato so se odločili, da bo današnja izdaja – poslovilna. Nekaj ur pred to objavo so aretirali tudi glavnega komentatorja tega dnevnika, in to na podlagi zakona o nacionalni varnosti.



»Apple Daily se zahvaljuje bralcem, naročnikom, oglaševalcem in Hongkonžanom za ljubezen in podporo v zadnjih 26 letih. Zbogom in pazite nase,« je bilo objavljeno na spletni strani. Prejšnji teden so aretirali pet najpomembnejših uslužbencev dnevnika, vključno z glavnim urednikom Ryanom Lawom in direktorjem Cheung Kim-hungom, ki so ju nato obtožili kolaboracije s »tujimi silami in ogrožanja nacionalne varnosti«.