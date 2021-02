Janša: Skupina za ugotavljanje dejstev naj čimprej obišče Slovenijo

Janša spomnil na pismo pred predsedovanjem 2008

Janša je v pismo zapisal, da imamo v Sloveniji res težave z demokracijo, a da so te povezane z elementi nedokončane tranzicije v Sloveniji. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Izvor in vzroki povezani z elementi nedokončane tranzicije«

Premierje predsednici Evropske komisijeposlal pismo z vabilom, naj komisija oblikuje skupino za ugotavljanje dejstev, ki naj v najkrajšem možnem času obišče Slovenijo in se prepriča o stanju demokracije, vladavine prava, neodvisnosti sodstva in svobode ter pluralnosti medijev pri nas.»Ne želimo, da se saga z neutemeljenimi obtožbami zoper slovensko vlado, podobno kot leta 2007, še naprej širi po Evropi - na žalost deloma tudi s pomočjo posameznikov iz institucij EU -, saj se večinoma uporablja za prikrivanje resničnih težav, s katerimi se sooča naša demokracija,« je zapisal Janša. Slovenija 1. julija prevzema predsedovanje Svetu EU, podobnim absurdnim obtožbam pa smo bili priča že pred prvim predsedovanjem, je opozoril v pismu, ki ga je objavil danes na twitterju.Janša je v pismu von der Leynovi predlagal čimprejšnje oblikovanje skupine za ugotavljanje dejstev in njen obisk v Sloveniji ter zagotovil, da bo vlada v okviru svojih pristojnosti omogočila članom skupine dostop do vseh potrebnih informacij. »Če bi se vam zdelo primerno, pa lahko ta skupina vključuje tudi predstavnike Evropskega sveta in Evropskega parlamenta,« je zapisal Janša, ki je pismo poslal v vednost tudi vsem članom Evropskega sveta.Premier je v uvodu opozoril, da je podpredsednica Evropske komisijenedavno ponovila obtožbe v zvezi s svobodo medijev v Sloveniji, ki so sledile podobnim izjavam tiskovnih predstavnikov komisije. Ti so ob različnih priložnostih brez kakršnih koli dokazov, zgolj na podlagi posamičnih medijskih objav, postavljali pod vprašaj svobodo medijev, vladavino prava, neodvisnost pravosodja in stanje demokracije v Sloveniji nasploh.Podobno je bilo tik pred letom 2008, ko je Slovenija prvič predsedovala Svetu EU, je zapisal Janša in spomnil na pismo 571 novinarjev in urednikov iz Slovenije, ki ga je vabilu tudi priložil. Slovensko prvo predsedovanje EU se ni izkazalo za »veliko grožnjo uniji«, kot so zapisali novinarji, namesto tega je bilo naše predano delo v skupno korist vseh držav članic EU ključnega pomena za uspeh našega predsedovanja, je zapisal premier. »Pred drugim predsedovanjem Slovenije se vrstijo podobni poskusi, organizirani s strani istih oseb iz liste 571 novinarjev iz leta 2007; z obžalovanjem ugotavljamo, da tokrat pri njih sodelujejo tudi nekateri uradniki EU institucij,« je zapisal.Slovenija se kljub pandemiji odgovorno pripravlja na vodenje Sveta EU, je zagotovil v pismu. »Ne želimo pa, da sredi trdega dela letijo na nas absurdne obtožbe, ki jih z lahkoto zavrne vsak, ki ob korektnem prevajalcu dan ali dva spremlja medijsko in politično dogajanje v Sloveniji«, je zapisal premier. »V resnici imamo težave s stanjem demokracije v Sloveniji na splošno. Moram pa poudariti, da so izvor in vzroki teh težav veliko globlji in starejši, povezani z elementi nedokončane tranzicije v Sloveniji,« je še zapisal Janša.Obisk delovne skupine Evropske komisije oziroma institucij EU bi po njegovem omogočil bolj neodvisno in celovito oceno razmer ter nedvoumno odgovoril na vrsto vprašanj glede neodvisnosti medijev, sodstva, ki jih je premier navedel v pismu. »V našem skupnem interesu je, da se pri ocenjevanju vladavine oprava in stanja demokracije tako v Sloveniji kot v celotni Evropski uniji uporabljajo enaki vatli za vse in da se povsod vzpostavlja vladavina prava in ne vladanje s pomočjo (zlorabe) prava,« je še zapisal premier.