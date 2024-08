Japonci niso povabili Izraela na spominsko slovestnost za žrtve atomske bombe

Tri dni po Hirošimi bodo spomin na eksplozijo atomske bombe pred natanko 79 leti danes obeležili še v Nagasakiju. Tamkajšnji župan je pred letošnjo slovesnostjo razburil z odločitvijo, da na prireditev ne povabi veleposlanika Izraela, zaradi česar na dogodku ne bo niti veleposlanikov ZDA in Velike Britanije.

Župan Nagasakija Shiro Suzuki je poudaril, da izraelskega veleposlanika ni povabil, ker se je želel izogniti morebitnim protestom proti vojni v Gazi.

Britansko veleposlaništvo je sporočilo, da je to botrovalo zavajajoči primerjavi z Rusijo in Belorusijo, katerih predstavniki zaradi vojne v Ukrajini prav tako niso bili povabljeni na letošnjo slovesnost. Izraelski veleposlanik, ki se je pred dnevi udeležil podobne slovesnosti v Hirošimi, pa je ocenil, da odločitev župana Nagasakija »svetu pošilja napačno sporočilo.«

ZDA, Velika Britanija, Francija, Italija in Evropska unija, po nekaterih podatkih tudi Kanada in Avstralija, bodo na letošnjo slovesnost poslale diplomate pod ravnijo veleposlanikov.

Zaradi posledic obeh bomb je po ocenah do decembra 1945 umrlo skupaj več kot 200.000 ljudi. FOTO: Reuters

Nad Nagasakijem je 9. avgusta 1945 eksplodirala bomba Fat man ali Debelinko s plutonijevo sredico. Tri dni prej so ZDA na 300 kilometrov oddaljeno Hirošimo odvrgle atomsko bombo iz obogatenega urana Little Boy ali Deček.

Šest dni po napadu na Nagasaki, 15. avgusta 1945, je Japonska razglasila kapitulacijo, s čimer se je druga svetovna vojna končala tudi v Aziji in na Pacifiku.

Zaradi posledic obeh bomb je po ocenah do decembra 1945 umrlo skupaj več kot 200.000 ljudi. Zaradi zakasnelih vplivov radioaktivnega sevanja pa so ljudje obolevali in umirali še dolga desetletja.