Na japonskem seznamu zamrznjenega premoženja tudi Putinovi hčerki

Japonska je danes napovedala nove sankcije proti Rusiji zaradi invazije na Ukrajino, ki vključujejo zamrznitev premoženja dodatnih 398 oseb, vključno s hčerama ruskega predsednika Vladimirja Putina ter ženo in hčerko zunanjega ministra Sergeja Lavrova. Japonska se je tako pridružila skupini držav, ki so sprejele dodatne sankcije proti Moskvi.

Govornik vlade Hirokazu Macuno je na tiskovni konferenci dejal, da je treba sprejeti stroge sankcije, da bi preprečili nadaljnje zaostrovanje razmer in da bi čim prej dosegli prekinitev ognja za končanje vojne.

Uresničitve petkovih napovedi

Macuno je dodal, da »nečloveška« dejanja niso bila razkrita le v Buči, ampak tudi v številnih drugih krajih, in poudaril, da ubijanje nedolžnih civilistov krši mednarodno pravo in predstavlja vojni zločin, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Nove sankcije predstavljajo uresničitve petkovih napovedi predsednika vlade Fumia Kišide, in sicer da Japonska namerava zmanjšati uvoz premoga iz Rusije in ga sčasoma popolnoma ustaviti ter da bo Tokio uvedel dodatne sankcije proti Moskvi, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Tokio se je o nadaljnjih sankcijah proti Rusiji tesno posvetoval s partnerji iz skupine G7, je dejal Kišida in pri tem navedel poročila o ruskih grozodejstvih v Ukrajini ter jih prvič označil za vojne zločine.

Na seznamu japonskih sankcij 499 oseb

Z novim paketom sankcij se je število oseb, ki so na seznamu japonskih sankcij, povzpelo na 499. Med njimi sta zdaj tudi Putinovi hčeri Jekaterina Tihonova in Marija Voroncova ter Lavrovova žena Marija Lavrova in njuna hči Jekaterina, poročajo tuje agencije.

Večina oseb na seznamu je povezana z dumo – spodnjim domom ruskega parlamenta – in vojsko.

Tokio se je odločil sprejeti dodatne sankcije tudi proti 28 ruskim podjetjem in organizacijam, med drugim proti Sberbank in Alfa Banki. Sankcije tako zdaj zajemajo skupno 47 pravnih subjektov.