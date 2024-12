Javier Milei: Neizmerno preziram državo

V nadaljevanju preberite:

Čeprav je Argentina zelo nenavadna država, prinaša prvo leto Mileijeve vlade pomembne lekcije za ves svet, vključno z njegovimi privrženci in nasprotniki v Ameriki. Kot primer lahko navedemo rast države. Svetovni javni dolg se je s 70 odstotkov BDP pred 20 leti povečal na 93 odstotkov letos in bo do leta 2030 dosegel sto odstotkov. Dolg je breme ne le za bogate države, ampak tudi za Kitajsko in Indijo, ki imata velike proračunske primanjkljaje.

Finančna kriza in pandemija sta povečali zadolževanje ter ustvarili občutek, da bo vlada vedno pomagala, ko se bodo ljudje znašli v stiski. Številne države se zaradi staranja prebivalstva spopadajo z vse višjimi stroški zdravstvenega varstva in pokojnin, predpisi pa se le kopičijo. Vlade ne vedo, kako prekiniti ta krog. Ponekod, na primer v Franciji, grozi politični kaos.

Nekatere Mileijeve lekcije so popolnoma tehnične. Da bi zmanjšal porabo, je od vladnih služb zahteval, naj namesto denarnih transferjev za najrevnejše zmanjšajo izdatke za javna naročila, upravne stroške in plače. Ugotovil je, da je nadzor nad porabo za pokojnine ključen, saj je za starajoče se prebivalstvo porabljen velik delež proračuna, kar je fiskalna realnost, s katero se bodo morale številne države šele spopasti. Na oblasti se je naučil svojim prepričanjem dodati še odmerek pragmatizma. Določil je smer, zakonodajna pogajanja pa prepustil svoji ekipi, nadzor nad gospodarstvom pa usposobljenim ministrom – med njimi še posebno Federicu Sturzeneggerju, njegovemu »cesarju« za deregulacijo.