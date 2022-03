Javna RTV v BiH pred propadom

Radiotelevizija Bosne in Hercegovine (BHRT) bo morala prenehati z oddajanjem programa zaradi težav v financiranju, je danes sporočil upravni odbor BHRT. Po besedah vodstva je krivec za težave radiotelevizija Republike srbske. Ta je nezakonito zadržala več kot 30 milijonov evrov sredstev iz naslova RTV-prispevka, ki bi morali pripasti BHRT.

Radiotelevizija v BiH zaradi tritedenske blokade računa ne more izplačati plač in pokriti stroškov. To jim onemogoča nadaljnje delovanje in poslovanje, zato bodo morali prenehati z delom, sta v javnem pismu opozorila direktor BHRT Belmin Karamehmedović in direktor televizije BHT 1 Mario Vrankić.

»Že leta se trudimo, da bi izpolnili svojo vlogo v Bosni in Hercegovini in v tujini, a smo na žalost potisnjeni ob zid in prisiljeni, da naslovimo zadnji poziv za pomoč. Vsi, ki morajo in lahko pomagajo, pa tega ne storijo, bodo v spominu ostali kot sostorilci v ugasnitvi radiotelevizije Bosne in Hercegovine, ki je v 77 letih od svoje ustanovitve šla skozi različne preizkušnje,« je sporočil upravni odbor BHRT.

Tretja blokada v zadnjem letu

Račune BHRT je blokirala davčna uprava Federacije BiH zaradi neporavnanih obveznosti, med katerimi so redno plačevanje davkov in prispevki za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje za zaposlene. Gre za tretjo blokado v zadnjem letu. BHRT opozarja, da te blokade ne bodo preživeli. S tem bo BiH postala edina država v Evropi, ki nima svojega javnega servisa, čeprav je to eden od glavnih pogojev za članstvo države v Evropski uniji, še piše pismu upravnega odbora BHRT.

BHRT obveznosti ne more poravnati, ker ne dobi zagotovljenega prihodka od naročnine, kot do določa zakon o javnem RTV-sistemu BiH iz leta 2005. Zakon že od leta 2017 krši radiotelevizija Republike srbske (RTRS), ki tako kot BHRT in RTV Federacije BiH spada v sistem javnega RTV-servisa v BiH. RTRS namreč pobira RTV-prispevek v Republiki srbski in na območju Brčkega, vendar pa RTRS že pet let ne plačuje BHRT pripadajočih 50 odstotkov teh sredstev.

Dolg RTRS do BHRT je od leta 2017 do leta 2021 narasel na več kot 63 milijonov konvertibilnih mark, kar pomeni, da je RTRS zase zadržala 31,5 milijona evrov, ki zakonsko pripadajo BHRT.

Sodni postopki doslej niso obrodili sadov. Sodišča v Banjaluki so vse pritožbe BHRT zavrnila kot neutemeljene, sodišče v BiH pa se je razglasilo kot nepristojno za odločanje.