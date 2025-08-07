JD Vance za družinski izlet s kajaki naročil dvig gladine reke

Ameriški podpredsednik JD Vance je v soboto praznoval enainštirideseti rojstni dan na družinskih počitnicah v zvezni državi Ohio. Vance naj bi pristojnim naročil, naj spremenijo naravno gladino jezera Caesar Creek, v katerega se izteka reka Ohio, da bi si zagotovil »idealne razmere za kajakaštvo« in tako zlorabil javna sredstva, poročajo tuji mediji.

Tajna služba Združenih držav Amerike trdi, da so gladino jezera spremenili zaradi varnostnih razlogov, Guardian pa se sklicuje na anonimen vir, ki navaja, da so ameriški vojaški inženirji (USACE) gladino reke dvignili, da bi ustvarili popolne pogoje za vožnjo s kajakom. Britanski časnik obenem zapisuje, da dodatnih dokazov, ki podpirajo trditev anonimnega vira, niso našli.

Gladine vode za posameznike ne spreminjajo

Ameriški vojaški inženirji so prejeli prošnjo, naj iz jezera Caesar Creek spustijo več vode in tako dvignejo gladino reke, da bo ameriška tajna služba lahko varno plula, je za Guardian zapisal predstavnik USACE Gene Pawlik. Javno dostopni podatki na uradni spletni strani geološkega zavoda ZDA (USGS) prikazujejo dvig in upad gladine jezera, ki se izteka v Little Miami (pritok reke Ohio), kjer je Vance veslal z družino. Tajna služba naj bi v času varovanja uporabljala motorizirana vodna plovila, ki za pravilno delovanje pod sabo potrebujejo določeno globino vode.

USACE sicer večkrat spreminja količino vode, ki odteka iz jezera, za potrebe javnosti, denimo, za javne dogodke na reki in za usposabljanje reševalcev. Kljub temu tega ne počnejo na prošnjo posameznikov, trdi Guardianov anonimni vir.

Kljub temu da Vanca niso obtožili kršitve zakona, Richard Painter, pravnik za Belo hišo med mandatom Georga W. Busha, pojasnjuje, da so »posebne ugodnosti« za ameriškega podpredsednika hinavske in nezaslišane, saj je trenutna ameriška vlada finančna sredstva med drugim ukinila tudi agenciji za varstvo naravnih parkov (NPS).

Če je trditev resnična, se bo Vance znašel pod drobnogledom zaradi morebitne zlorabe javnih virov in sredstev, potem ko je vlada Donalda Trumpa ukinila več milijard dolarjev namenjenih za tujo pomoč, znanstvene raziskave in vladne službe.

Ameriški podpredsednik se na obtožbe zlorabe sredstev ni odzval.