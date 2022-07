Je Kitajska že zmagala v ukrajinski vojni?

V nadaljevanju preberite:

»Tisti, ki se igrajo z ognjem, bodo v njem zgoreli.« S temi besedami je kitajski predsednik Xi Jinping zagrozil ameriškemu kolegu Joeju Bidnu, naj se ne igra z ognjem oziroma s statusom Tajvana, ki je že dolgo v središču kitajskih nacionalnih interesov pa tudi napetih kitajsko-ameriških odnosov.

Biden se je v četrtek s Xi Jinpingom pogovarjal po telefonu. Petič, odkar se je vselil v Belo hišo, in do zdaj najdlje. Več kot dve uri. Skoraj vseh 137 minut je bila telefonska žica peklensko vroča, saj je Xi Jinping navedel vse kitajske izreke, s katerimi je lahko slikovito izrazil svoj bes zaradi napovedi, da bo predsednica poslanskega doma Nancy Pelosi obiskala Tajvan, in nasploh ameriške politike do te otoške države, ki jo ima vodstvo v Pekingu za neločljiv del svojega ozemlja.

Kitajski voditelj je Bidna prepričeval, da je za poslabšanje dvostranskih odnosov odgovorna izključno ameriška stran, in to že zaradi tega, ker je Kitajsko opredelila kot »strateško tekmico« in največjo rivalko, rast azijske sile pa zlonamerno predstavila kot nevarnost ne le za Združene države Amerike, ampak tudi za ves svet.