Zakaj Kitajska ne bo blokirala sporazuma o Panamskem prekopu

V nadaljevanju preberite:

Kitajske oblasti očitno nimajo uradnih regulativnih pristojnosti za blokado sporazuma, ki ne vključuje desetih pristanišč podjetja CKH v Hongkongu in celinski Kitajski ter je, kot trdi podjetje, izključno komercialne narave. Neuradno pa ima Kitajska na voljo več načinov, da pritisne na upravni odbor podjetja CKH ali druge vlade, ki bodo morda morale odobriti ameriški prevzem pristanišč podjetja CKH na njihovem ozemlju. Nekatere od teh držav, kot sta Pakistan in Burma, so bolj naklonjene Kitajski kot Ameriki.