Konec nam znane globalizacije

Ugotovili smo tudi, da dajejo podjetja pri preseljevanju raje prednost vertikalni integraciji kot odvisnosti od domačih dobaviteljev, ker želijo imeti čim večji nadzor nad svojimi vrednostnimi verigami – še ena varovalka pred negotovostjo – ali ker je pridobivanje surovin od novih dobaviteljev predrago (vzpostavljanje odnosov z dobavitelji običajno zajema naložbe, vključno z zagotavljanjem znanja in tehnologije). Za to pot se še posebej pogosto odločajo mala in srednja podjetja, saj na splošno nimajo razvejenih multinacionalnih mrež, ki bi večjemu podjetju olajšale iskanje novih dobaviteljev.

Podjetja v državah z visokim dohodkom so pred finančno krizo delno preusmerjala proizvodnjo, od leta 2008 pa se je njeno preusmerjanje zaradi negotovosti več kot potrojilo. K temu je verjetno prispevalo tudi obdobje nizkih obrestnih mer, ki je prevladovalo več kot desetletje po finančni krizi, saj so naložbe v robote skupaj z večjo nenaklonjenostjo tveganju in napredkom na področju tehnologij avtomatizacije postale privlačnejše.