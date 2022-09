Jedro vodstva je kljub vsemu nesporno

V nadaljevanju preberite:

Uvodnik, ki je bil v ponedeljek objavljen v partijskem glasilu Renmin Ribao, je bil odgovor na špekulacije o tem, kje je generalni sekretar centralnega komiteja Xi Jinping. »Tovariš Xi je v samem jedru partije,« je potrdil uvodnik, hkrati pa vse delegate bližnjega partijskega kongresa pozval, »naj se zberejo tesno za njim, da bodo zagotovili enotnost, zmago in uspeh«.

Tako so z enim stavkom odpihnili govorice, da je Xi v hišnem priporu in da so ga odstavili z dolžnosti predsednika partijske Centralne vojaške komisije. Objavljen je bil tudi seznam 2296 delegatov iz vseh pokrajin in regij, ki se bodo udeležili kongresa. S tem, ko je bilo poudarjeno, da so bili vsi ti delegati izbrani po navodilih Xi Jinpinga, so bile ovržene govorice, da so ga strmoglavili z oblasti. Seveda ob tem ni bilo nikakršnega pojasnila, od kod so se začele te govorice.