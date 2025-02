»Joe, odpuščen si!« in druge Trumpove bombe

»Joe, odpuščen si!« Republikanski predsednik Donald Trump je v svojem razvpitem slogu demokratskemu predhodniku Joeju Bidnu odvzel dostop do obveščevalnih in drugih informacij na najvišjem nivoju. »Nobene potrebe ni, da Biden še naprej prejema tajne informacije,« mu je z z navedbo besed preiskovalca Roberta Hura o slabem spominu ukinil dostop do predsedniških varnostnih poročil. »Naredimo Ameriko spet veliko!«

Trump je omenil tudi enako Bidnovo odločitev do njega iz leta 2021, prejšnjemu demokratskemu predsedniku pa tudi sicer ne zaupa z občutljivimi informacijami. S tem je namigoval na najdbo številnih v garaži Bidnove delawarske vile iz časov, ko kot podpredsednik ZDA do njih ni imel dostopa. Trump kot predsednik naj bi jih imel, da je zvezni preiskovalni urad FBI pod demokratsko administracijo v njegovo floridsko domovanje poslal oborožene agente, zaradi tega in zaradi obtožb vmešavanja v volitve 2020 so mu demokratski tožilci med predvolilno kampanjo grozili s 700 leti zapora.

Elon Musk z Donaldom Trumpom oktobra lani v pensilvanskem Butlerju. Foto: Jim Watson/Afp

45. in 47. predsednik je zdaj vojno napovedal vsej državni strukturi, ki je po njegovem omogočila »pravno vojno« proti njemu. S poslopja zvezne agencije za mednarodno pomoč USAID so že odstranili njen napis, voditelj službe za državno učinkovitost Elon Musk pa se že loteva novih ciljev. S svojo »mladinsko računalniško brigado« je videti korak pred »globoko državo« in zvezno sodišče konec tedna sindikatom ni dovolilo blokiranja dostopa Doge-a do podatkov ministrstva za delo.

Nekaj drugih tožb je bilo uspešnejših, med njimi tista zaradi Muskovega dostopa do podatkov finančnega ministrstva, in republikanska administracija se z novo ministrico za pravosodje Pam Bondi na čelu pripravlja na sodne spopade. Hkrati naznanja nove obračune z »birokracijo brez nadzora«. Na tnalu je tudi ministrstvo za izobraževanje, po Trumpovem prepričanju zatočišče za radikalce, fanatike in marksiste. Novoimenovani ministrici Lindi McMahon je naročil, naj na koncu odpusti še samo sebe.

Demonstranti pred washingtonskim poslopjem agencije za mednarodno pomoč. Foto: Kent Nishimura/Reuters

V času demokratskega predsednika Jimmyja Carterja ustanovljeno ministrstvo na zvezni ravni po njegovem ne opravičuje svojega obstoja, izobraževalne odločitve naj bi bilo treba vrniti na raven zveznih držav. Ameriški učenci so na statistikah OECD v branju povprečni in v matematiki pod povprečjem, pa država na vsakega od njih porabi največ na svetu. Še več, razlike med boljšimi in slabšimi učenci se povečujejo.

Trump in Musk načrtujeta še veliko večje obračunavanje z državno birokracijo ter s tem tudi uravnoteženje državnega proračuna. Dvema milijonoma državnih uradnikov, med njimi uslužbencev obveščevalne službe Cia, so ponudili izplačilo in mnogi so ga menda že sprejeli, še večje obračunavanje se obeta zveznemu preiskovalnemu uradu FBI. Demokrati, ki so omejeni na proteste pred ministrstvom za izobraževanje, so imenovanje Kasha Patela na čelo FBI-ja uspeli prestaviti na nekaj dni v upanju, da se jim bo pri nasprotovanju pridružilo več republikanskih senatorjev, zgradba J.Edgarja Hooverja pa je za republikanskega predsednika gadje gnezdo vseh akcij proti njemu.

Njegove čistke so namenjene tudi ponovni interpretaciji številnih travmatičnih dogodkov minulih let od vdora Trumpovih privržencev v kongres med potrjevanjem elektorske zmage Joeja Bidna, dvomov v rezultate volitve 2020 in demokratskega poskusa predsedniškega odpoklica v prvem Trumpovem mandatu zaradi izpraševanja ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega – o poslih družine Biden in Hillary Clinton v tej državi.

Prejšnji demokratski predsednik Joe Biden s sinom Hunterjem. Foto: Craig Hudson/Reuters

Bo Trump res sprožil obračunavanje z demokratskimi tekmeci na najvišji ravni? Nekateri tožilci konservativnih zveznih držav že preučujejo tožbe proti Bidnovi oprostitvi številnih članov svoje družine, obtoženih prodajanja njegovega vpliva v tujini. Na ameriški levici upajo, da se bo republikanski buldožer zataknil sam. Revija Time ta teden na naslovnici obeležila za mizo ameriških predsednikov v Ovalni pisarni in mnogi upajo, da se bo nečimrni predsednik obrnil proti svoji desni roki. Musk je na x-u naznanil, da Trumpa ljubi najbolj, kot ga lahko ljubi heteroseksualni moški in res washingtonskim opazovalcem ni ušlo, da ima član »mladinske brigade« z nazivom Velika jajca večji dostop do zaupnih državnih podatkov od prejšnjega predsednika Joeja Bidna.

Tako kot v zunanji politiki, kjer za Gazo načrtuje riviero brez Palestincev in nakup za Grenlandijo, pa vnovični predsednik ne miruje. Svoje zagovornike bo morda razjezil z imenovanjem floridske pastorke Paule White za voditeljico verske službe Bele hiše, osebno pa bo prevzel tudi vodstvo washingtonskega Kennedyjevega centra.