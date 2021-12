Johnsonove težave bi lahko čutila še EU

V nadaljevanju preberite:

Ena od stvari, ki si jih v Bruslju želijo za novo leto, je, da bi pri nerešenih vprašanjih med Evropsko unijo in njeno nekdanjo članico vendarle dosegli preboj ter pustili stare zamere za sabo. »Dobro bi bilo, če bi te stvari rešili v najkrajšem možnem času,« je v intervjuju za Financial Times konec prejšnjega tedna poudaril podpredsednik evropske komisije Maroš Šefčovič ter se zavzel za to, da bi EU in Združeno kraljestvo v novem letu resetirala odnose, ki so jih v preteklih dvanajstih mesecih zaznamovala predvsem nesoglasja o severnoirskem protokolu, ter sklenila strateško partnerstvo na področju varnosti in podnebnih sprememb.

Ali se bo njegova želja uresničila, bo odvisno predvsem od dogajanja v Londonu.