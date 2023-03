Junak filma Hotel Ruanda izpuščen iz zapora

Odločen kritik ruandske vlade Paul Rusesabagina, čigar prizadevanja za reševanje ljudi med genocidom leta 1994 so navdihnila hollywoodski film Hotel Ruanda, je po 938 dneh spet na prostosti. Iz zapora v Kigaliju je bil izpuščen konec prejšnjega tedna, v ponedeljek je prispel v Katar, od koder bo odletel v Združene države Amerike.

68-letnika, ki mu je predsednik Paul Kagame 25-letno zaporno kazen »spremenil s predsedniškim ukazom«, so po poročanju agencije AFP izpustili na podlagi dogovora med ameriško vlado in Ruando, pri čemer je posredoval Katar.

Rusesabagina je verjetno najbolj znan Ruandčan, med genocidom proti Tutsijem je bil zaslužen za rešitev 1268 prebivalcev, tako Tutsijev kot Hutujcev. Leta 1998 je bila njegova zgodba predstavljena v delu knjige o genocidu Philipa Gourevitcha, novinarja New Yorkerja – pronicljiva, brezsramno lirična in brez strahu pred obtoževanjem, je študijo ocenil Guardian –, vendar je svetovno pozornost pritegnil šele film iz leta 2004, v katerem ga je igral Don Cheadle.

V filmu Hotel Ruanda (Hotel Rwanda) iz leta 2004 ga je igral Don Cheadle. FOTO: Promocijsko gradivo

Slava je bila zanj dvorezna. Medtem ko je zapustil Ruando že leta 1996 in dobil številne humanitarne nagrade, so ga leta 2020 ruandske oblasti aretirale. Človekoljubne organizacije so obtožile vlado v Kigaliju, da ga je ugrabila na letu iz Dubaja, po aretaciji je bil na ruandskem sodišču obsojen terorizma, sojenje so podporniki označili za lažno.

Leta boja

Za njegovo izpustitev so bila potrebna leta diplomatskega pritiska in pogovorov, velik del tega so izvajale Združene države Amerike, kjer je Rusesabagina živel od leta 2009. Bidnova administracija je komentirala, da je bil »neupravičeno pridržan«, predsednik je zdajšnjo novico o izpustitvi označil za »srečen izid«.

Zdravje 68-letnika, ki je tudi belgijski državljan s stalnim prebivališčem v ZDA, je bilo slabo, po navedbah njegove družine so ga v priporu mučili. Zaradi slabega zdravja je, preden je odletel v Doho, ostal v rezidenci katarskega veleposlanika v Kigaliju.

»Potrebuje oskrbo, vendar bo v sredo odpotoval v ZDA,« je povedal eden od diplomatov, ki je spremljal primer. Rusesabagina je bil na začetku devetdesetih let menedžer Hotela Ruanda, kasneje je postal oster kritik dolgoletnega ruandskega režima in je ustanovil lastno politično stranko. V pismu oktobra 2022, ki ga je vlada objavila v petek, se je zavezal, da bo v zameno za pomilostitev pustil »ruandsko politiko za seboj« in preostanek življenja preživel v Združenih državah.