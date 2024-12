Predsednik Južne Koreje razglasil izredno vojno stanje

Južnokorejski predsednik Jun Suk Jeol je v torek razglasil »izredno vojno stanje« in obljubil, da bo »izkoreninil sile«, ki podpirajo Severno Korejo. Opozicijo je obtožil, da nadzoruje parlament, simpatizira s Severno Korejo in hromi vlado s protidržavnimi dejavnostmi, poroča Guardian. V vojnem stanju so prepovedane politične dejavnosti in protesti. Medije bo nadzorovala vlada. Južnokorejski parlament je kmalu po razglasitvi izglasoval blokado razglasitve vojnega stanja.

Na televizijskem brifingu je oznanil izredne razmere in obljubil, da bo »izkoreninil prosevernokorejske sile in zaščitil ustavni demokratični red«. Ukrep je sprejel v okviru parlamentarne razprave o proračunu in naj bi bil nujen za zaščito države pred »severnokorejskimi komunističnimi silami in za odpravo protidržavnih elementov«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na televizijskem brifingu je Jun Suk Jeol oznanil izredne razmere in obljubil, da bo »izkoreninil prosevernokorejske sile in zaščitil ustavni demokratični red«. FOTO: Jung Yeon-je/AFP

Demokratska stranka naj bi po Junovi napovedi sklicala izredno sejo svojih poslancev. Vodja opozicije Li Dže Mjung, ki je na predsedniških volitvah leta 2022 tesno izgubil proti Junu, je Junovo napoved označil za »nezakonito in neustavno«. Celo vodja premierove lastne konservativne stranke Han Dong Hun je obljubil, da bo uvedbo zakona ustavil »skupaj z ljudstvom«. V stavbi skupščine so vojaki posebnih enot, o katerih ni jasno, kaj počnejo, poroča BBC.

190 izmed 300 poslancev je soglasno izglasoval blokado predsednikove poteze o razglasitvi vojnega stanja. V skladu z zakonodajo mora namreč vlada odpraviti vojno stanje, če to na glasovanju zahteva večina poslancev. Vojska naj bi že začela zapuščati stavbo.

Izredne razmere zaradi zakona o proračunu

Junova konservativna stranka Ljudska moč se je namreč znašla v slepi ulici z liberalno opozicijsko Demokratsko stranko glede zakona o proračunu za prihodnje leto.

Policija preprečuje vstop v parlament. FOTO: Jung Yeon-je Afp

Jun, čigar ocena priljubljenosti je v zadnjih mesecih padla, ima od nastopa mandata leta 2022 težave pri uveljavljanju svojega programa v parlamentu, ki ga nadzira opozicija. Predsednik je zavračal pozive k neodvisnim preiskavam škandalov, v katere so bili vpleteni njegova soproga in visoki uradniki.

Prepovedane vse politične dejavnosti, uvedena cenzura

Poveljnik vojnega stanja Park An Su je dejal, da so po uvedbi vojnega stanja prepovedane vse politične dejavnosti, vse medije pa bo nadzorovala vlada.

Vse politične dejavnosti, vključno z dejavnostmi nacionalne skupščine, lokalnih svetov, političnih strank in političnih združenj, pa tudi zborovanja in demonstracije, so strogo prepovedane. Vsi mediji in publikacije so pod nadzorom poveljstva za vojno stanje.

V skladu z južnokorejsko zakonodajo poveljstvo za vojno stanje ne more aretirati poslancev, vlada pa mora odpraviti vojno stanje, če to zahteva večina članov narodne skupščine na glasovanju.

FOTO: Jung Yeon-je Afp

Tiskovna agencija Jonhap sicer poroča, da je južnokorejska vojska napovedala prekinitev vseh parlamentarnih dejavnosti. Policija in vojska množici preprečujeta vstop v narodno skupščino. Protestniki pred stavbo zahtevajo konec izrednega stanja.

Po razglasitvi vojnega stanja je južnokorejska vojska razglasila, da bodo parlament in druga politična zborovanja, ki bi lahko povzročila »družbeno zmedo«, prekinjena. Ljudi, ki kršijo vojno stanje, lahko aretirajo brez sodnega naloga.

Vojska je tudi sporočila, da se morajo stavkajoči zdravniki v državi vrniti na delo v 48 urah, je poročala tiskovna agencija. Na tisoče zdravnikov že več mesecev stavka zaradi vladnih načrtov za povečanje števila študentov na medicinskih fakultetah.

ZDA, najmočnejše zaveznice Južne Koreje, razglasitve vojnega stanja še niso komentirale, sporočili so le, da Bela hiše »spremlja dogajanje«. V Južni Koreji je sicer nameščenih približno 28.500 ameriških vojakov.

V Južni Koreji je bilo vojno stanje nazadnje razglašeno leta 1979, po umoru takratnega južnokorejskega diktatorja Park Čang Hija, ki je oblast prevzel z vojaškim udarom leta 1961.