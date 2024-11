Poglobljeni prepad med Severno in Južno Korejo

V nadaljevanju preberite:

Industrijski kompleks Kesong v Severni Koreji že dolgo simbolizira upanje na mir in enotnost na Korejskem polotoku. Leta 2004 so v njem delovale južnokorejske tovarne, ki so zaposlovale severnokorejske delavce.

Ta mesec je severnokorejski diktator Kim Jong Un z razstrelitvijo cest, ki povezujejo Kesong z jugom, jasno pokazal, da projekt ne bo več obstajal.

Tudi predsednik Južne Koreje Jun Suk Jol vodi ostro politiko do Severne Koreje, slednja pa je na jug države poslala balone, napolnjene s hišnimi odpadki. Vse to namiguje, da je spor na polotoku prešel v novo nevarno fazo.