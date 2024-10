Izraelska vojska je ponoči srdito bombardirala Bejrut

Izraelska vojska je ponoči znova srdito bombardirala Bejrut. Po poročanju britanskega BBC je bombardiranje sprožilo velike eksplozije v bližini letališča, ki stoji na meji z južnim predmestjem Dahieh. To v mestu velja za trdnjavo Hezbolaha, cilj naj bi bila njegova poslopja oz. kot je dejal neimenovani vir za AFP, njegova tamkajšnja domnevna oporišča.

Hašem Safidin velja za potencialnega naslednika Hasana Nasrale. FOTO: Aziz Taher/Reuters

V južnem predmestju libanonske prestolnice je IDF izvedla kar enajst zaporednih napadov. Kot Al Džazira citira izraelske medije, naj bi bili tarča napadov visoki predstavniki šiitskega gibanja, med njimi, bratranec nedavno ubitega dolgoletnega vodje Hezbolahain potencialni novi vodja gibanja. Izraelska vojska tega ni potrdila.

Soseska Chiah na jugu Bejruta FOTO: Ibrahim Amro/AFP

Soseska Mreijeh na jugu Bejruta FOTO: Ibrahim Amro/AFP

Prebivalec Bejruta, ranjen v napadu na eno od južnih predmestij FOTO: AFP

V zadnjih 24 urah so izraelska letala na Libanon izvedla približno 20 napadov, ob tem pa napadla tudi pomembno cesto med Sirijo in Libanonom ter tako ohromila promet med državama.

Medtem ko se nadaljujejo zračni napadi na več krajih po vsej državi, tudi na njenem vzhodu, so izraelske kopenske sile že nekajkrat poskušale vstopiti v državo, vendar je gibanje Hezbolah njihove prodore večkrat uspešno odbilo, navaja katarska televizija Al Džazira.

Po podatkih libanonskega ministrstva za zdravje je zaradi izraelskega obstreljevanja ta teden skupno umrlo več kot 1000 ljudi, več sto tisoč pa jih je moralo zapustiti svoje domove. Libanonski premier Nadžib Mikati je v torek dejal, da je število razseljenih zaradi izraelskih napadov naraslo na 1,2 milijona.

Libanonsko ministrstvo za zdravje je sporočilo še, da je bilo v zadnjih 24 urah v izraelskih napadih ubitih 37 ljudi, 151 ljudi pa je bilo ranjenih. Po njihovih podatkih je bilo ta teden v Libanonu ubitih tudi več kot 40 reševalcev in gasilcev. Na jugu države, kjer je izraelska vojska prebivalcem več vasi znova zapovedala evakuacijo, sta bila ubita dva libanonska vojaka.

Napeto tudi na Zahodnem bregu

V četrtkovem raketnem napadu na begunsko taborišče Tulkarm na zasedenem Zahodnem bregu je izraelska vojska ubila najmanj 18 ljudi, je sporočilo palestinsko ministrstvo za zdravje. Po poročanju palestinske tiskovne agencije Wafa gre za najbolj smrtonosen napad v tem delu Palestine po letu 2000. Izrael trdi, da je v napadu ubil poveljnika Hamasa, ki naj bi bil odgovoren za več napadov v tem delu Palestine, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Kot navaja Wafa, je izraelsko letalstvo napadlo kavarno v štirinadstropni stavbi.

Hamas je napad označil za krutega in posvaril pred dodatnim zaostrovanjem razmer. Napad je obsodilo tudi palestinsko gibanje Fatah ter danes pozvalo k demonstracijam v čast ubitim.

Mesto in begunsko taborišče Tulkarm na severu Zahodnega brega sta bila avgusta med prizorišči obsežne operacije izraelske vojske. V zadnjem letu so izraelski vojaki in naseljenci na Zahodnem bregu ubili več kot 700 Palestincev. V istem času je bilo na izraelski strani ubitih 24 ljudi.