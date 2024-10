Iran nasedel na provokacije, Netanjahu pa na stežaj odprl vrata pekla

Iz sveta se vrstijo odzivi na sinočnji iranski napad na Izrael z več kot 200 raketami. Al Džazira citira japonskega in avstralskega predsednika vlade, ki sta napad obsodila in pozvala k deeskalaciji.

Ameriški zunanji minister Lloyd Austin je v objavi na družbenih omrežjih po telefonskem pogovoru z izraelskim kolegom Joavom Galantom zapisal, da sta »izrazila zadovoljstvo nad koordinirano obrambo Izraela proti skoraj 200 balističnim raketam, ki jih je izstrelil Iran, in se zavezala, da ostaneta v tesnem stiku«.

V Franciji je na to temo zasedal svet za nacionalno varnost. Kot so v Elizejski palači zapisali v sporočilu za javnost, je predsednik Emmanuel Macron najostreje obsodil napad Irana na Izrael ter potrdil francosko zavezo miru in varnosti v regiji. V znak zaveze varnosti Izraela pred iransko grožnjo je zato Francija mobilizirala svoje sile na Bližnjem vzhodu. Hkrati je Macron pozval Hezbolah, naj preneha s terorističnimi dejanji proti Izraelu, tega pa, naj nemudoma ustavi operacije v Libanonu. Libanonu je ponudil pomoč in podporo Francije, že kmalu pa ga bo na njegovo željo znova obiskal zunanji minister Jean-Noël Barrot.

V ZDA sta se pred prihajajočimi predsedniškimi volitvami medtem soočila podpredsedniška kandidata Tim Walz iz vrst demokratov ter republikanec JD Vance. Kot povzema Al Džazira, sta oba izrazila neomajno podporo Izraelu. Nekateri republikanci naj bi celo pozivali k temu, da ZDA napadejo Iran.

Danny Danon FOTO: David Dee Delgado/Reuters

Zaradi iranskega napada izredno zasedanje VS ZN

Švica, ki je 1. oktobra od Slovenije prevzela predsedovanje najpomembnejšemu organu Združenih narodov, Varnostnemu svetu, je potrdila, da se bo ta danes zaradi iranskega napada na Izrael sešel na izrednem zasedanju. Na zasedanju bo tudi izraelski veleposlanik Danny Danon, ki je včeraj napovedal za Iran zelo boleč odgovor na napad.

Varnostni svet ZN je imel podobno zasedanje že aprila, ko je Iran v odgovor na napad na konzulat v Damasku proti Izraelu poslal okrog 170 brezpilotnikov, 30 manevrirnih in 120 balističnih raket.

Iran je tokrat v odgovor na uboje vodje šiitskega gibanja Hezbolah, političnega vodje palestinskega islamističnega gibanja Hamas in iranskega generala poslal proti Izraelu okrog 200 raket.

Ponekod v Iranu, Libanonu, Gazi in na Zahodnem bregu so iranski napad na Izrael proslavljali. FOTO: Majid Asgaripour Via Reuters

Tako aprila kot tudi sedaj naj večje gmotne škode ne bi bilo, saj so Izraelci s pomočjo ameriške mornarice sestrelili skoraj vse rakete. V prvem napadu je bila aprila ranjena beduinska deklica, v tokratnem pa na Zahodnem bregu ubit Palestinec.

Člani Varnostnega sveta ZN, med njimi veleposlanik Samuel Žbogar, so aprila obsojali iranski napad in pozivali k umiritvi razmer, vendar Varnostni svet ni izdal formalne obsodbe. Diplomati na ZN pričakujejo, da bo tokrat podobno.

»Odločili se bomo, kdaj in kako se bomo odzvali, vendar vam lahko povem eno: to bo opazno, boleče in mislim, da Iranci, ki nas opazujejo, razumejo, da to ni usmerjeno proti iranskemu ljudstvu, ampak proti radikalnemu režimu, ki je iransko ljudstvo potegnil v ta položaj,« je v torek novinarjem na sedežu ZN povedal Danon.

»Pripravljeni smo tako na obrambo kot na napad. Izrael bo sprejel vse potrebne ukrepe za zaščito svojih državljanov. Kot smo mednarodni skupnosti že prej jasno povedali: vsak sovražnik, ki bo napadel Izrael, mora pričakovati boleč odgovor,« je dodal Danon.

Boštjan Videmšek FOTO: Jože Suhadolnik

Bližnji vzhod na pragu velike vojne

»Razmere na Bližnjem vzhodu vse bolj mejijo na veliko vojno,« v današnjem Delu piše Boštjan Videmšek. Kot je Izrael včeraj zgodaj zjutraj po tednu dni bombardiranja in atentatu na voditelja Hezbolaha Hasana Nasralo pričakovano začel kopensko ofenzivo na južni Libanon, se je Iran, tudi skladno s pričakovanji, odzval s pošiljko okoli 200 balističnih raket proti Izraelu. Večino jih je prestregla protizračna obramba.

S tem je iranski režim »nasedel na provokacije in storil točno to, kar si je Benjamin Netanjahu najbolj želel. Iranske rakete v Izraelu niso povzročile večje škode, zelo verjetno pa se bo Izrael odzval z obsežnim bombardiranjem ključnih iranskih strateških ciljev. Netanjahu je na stežaj odprl vrata pekla«.

Iran je vrhovni pokrovitelj in upravitelj šiitskega gibanja Hezbolah, ki je z Izraelom zaradi vojne v Gazi znova na bojni nogi od oktobra lani. Po eksplozijah na tisoče komunikacijskih naprav, uničenju več sto raketnih izstrelišč ter atentatu na Hasana Nasralo je bistveno oslabljeno. Na jugu Libanona so včeraj potekali srditi spopadi med njegovimi borci in izraelsko vojsko.

Pripadniki Hezbolaha 21. septembra z zastavami na pogrebu treh soborcev, ki so umrli v izraelskem napadu na jug Bejruta FOTO: Amr Abdallah Dalsh/Reuters

»Izraelske skrajno desne oblasti, ki so kopensko ofenzivo pripravljale že več tednov, so v južni Libanon vdrle z elitnimi enotami. Ob tem so izraelska vojaška letala ves dan bombardirala južne četrti Bejruta, ki so – tako kot jug napadene države – pod nadzorom Hezbolaha. Izrael je prvič po letu 2006 vdrl v suvereno sosednjo državo. Ne gre za »omejene operacije«, kot trdijo izraelske oblasti, ki zaradi svojega političnega preživetja odpirajo nove in nove fronte,« je v svojem zapisu še poudaril Boštjan Videmšek.

Izraelska vojska nadaljuje z napadi na cilje v Libanonu in Gazi, ki je v zadnjih dneh postala postranska novica; med drugim je nazadnje, tako Al Džazira, bombardiral že tretjo šolo v zadnjih dneh. V Libanonu je prebivalcem južnega Bejruta znova zapovedal evakuacijo. Na stotisoče (notranje) razseljenih se sooča z vse slabšimi življenjskimi pogoji, primanjkuje jim osnovnih življenjskih potrebščin. Skoraj polovica je otrok.

Za otroke in ženske je sicer vojna v Gazi od lanskega 7. oktobra najbolj smrtonosna od nedavnih konfliktov, je v teh dneh navedla nevladna organizacija Oxfam.