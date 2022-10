Kako je Francoze ujela kriza in se jezijo na ulicah

V nadaljevanju preberite:

V nekaterih evropskih družbah se še naprej delajo, da težki časi komaj prihajajo, v Franciji pa jih je že čutiti, ne le v medijih, ampak tudi javno, na ulici. Francozi spet množičneje kot kdaj prej izražajo nezadovoljstvo med hrupnimi protesti in stavkami, in tako že deset dni ne delajo, denimo, zaposleni v transportno-logističnem podjetju Geodis. Najnižji na lestvici, nakladalci, zaslužijo okoli 1330 evrov neto minimalne plače na mesec oziroma nekaj več, kar je gotovo premalo za bogato francosko družbo izjemnega blišča in strašne bede. Naloga francoskega predsednika je krmariti državo nekje vmes, za vse.