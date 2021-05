Kako je Johnson plačal počitnice na Karibih?

Britanskega premiera Borisa Johnsona preiskuje tako imenovana komisija britanskega parlamenta za standarde, ki jo zanima, kako je plačal za svoje prestižne počitnice na Karibih. Gre sicer za le zadnjo v vrsti preiskav proti premieru, po francoski tiskovni agenciji AFP povzema STA.



Kathryn Stone, trenutno predsedujoča omenjeni komisiji, je danes potrdila, da preučujejo sporno potovanje na zasebni karibski otok Mustique, ki sta si ga za božič leta 2019 privoščila Johnson in njegova zaročenka Carrie Symonds.



Če bo komisija ugotovila resne kršitve poslanskega kodeksa, ki govori tudi o pravilni prijavi finančnih interesov in daril, bo z njimi seznanila pristojni parlamentarni odbor za standarde, ta pa lahko odredi tudi sankcije.



Vprašanja glede teh počitnic se v britanski javnosti vrstijo že dalj časa. V poslanskem registru finančnih interesov je Johnson navedel, da je 15.000 funtov oziroma 17.400 evrov zanje kril David Ross, poslovnež in donator Johnsonovih vladajočih konservativcev. A Ross je sprva zanikal, da bi dal kakršenkoli denar, in je šele kasneje pojasnil, da je šlo za »stvarne dajatve« oziroma plačilo v naravi.



Na Downing Street 10 zagotavljajo, da je bilo vse v skladu s pravili in zahtevami glede transparentnosti.



Luksuzno potovanje je sicer le ena v vrsti polemik, v središču katerih je britanski premier. Proti njemu so sprožili že več preiskav različni nadzorni organi. Med njimi je preiskava volilne komisije, pristojne za račune političnih strank, o tem, kdo je prvotno kril račun za 200.000 funtov vredno prenovo Johnsonovega stanovanja na Downing Street.

