Kako se bo branil Donald Trump

Demokrati bi radi dosegli, da se Trump nikoli več ne bo mogel potegovati za Belo hišo ali katerikoli drug javni položaj. FOTO: Jim Bourg/Reuters

Veliko odvisno od konservativne stranke

V Trumpovem timu je tudi nekdanji tožilec pensilvanskega okrožja Montgomery, ki leta 2005 ni hotel obtožiti igralca Billa Cosbyja (na fotografiji), ki je bil pozneje obsojen zaradi spolnega nadlegovanja številnih žensk. FOTO: Reuters

Demokrati bi radi dosegli, da se Trump nikoli več ne bo mogel potegovati za Belo hišo ali katerikoli drug javni položaj. FOTO: Pool Reuters

»Ha, ha, ha, ha, ha!« je nepozabni odgovor nekdanje demokratske predsedniške kandidatkena vprašanje humorista, kako je ubila pedofila. Znanec bogatih in vplivnih – tudi Hillaryjinega moža–, ki so ga 10. avgusta 2019 našli obešenega v newyorški zaporniški celici, bo začinil prihajajočo ustavno tožbo proti republikanskemu predsedniku Donaldu Trumpu. Eden od njegovih odvetnikov se je tik pred Epsteinovo smrtjo dogovarjal o prevzemu njegove obrambe in še zdaj trdi, da to ni bil samomor.se je v začetku avgusta srečal z »energičnim, za proces zagnanim« klientom, o samomoru je dvomil tudi patolog, ki ga je najel Epsteinov brat. Zdaj bo lahko odvetnik iz Atlante dokazal drugo teorijo zarote, tokrat tisto, ki jo v novembrskih volitvah vidi še eden od nekdanjih Epsteinovih znancev.Donald Trump se je veliko pred drugimi sprl s floridskim sosedom, menda zaradi nepremičnine, zdaj pa ga tudi sicer bolj zanimajo vprašanja o lastni politični prihodnosti. V drugem ustavnem procesu ga bo prihodnji teden poleg Schoena zagovarjal še en barviti odvetnik,mlajši, nekdanji tožilec pensilvanskega okrožja Montgomery, ki leta 2005 ni hotel obtožiti igralca, ki je bil pozneje obsojen zaradi spolnega nadlegovanja številnih žensk.S Floride, kjer zdaj živi Trump, so poročali o nesporazumih s prejšnjo odvetniško ekipo, saj naj bi nekdanji predsednik vztrajal pri vključitvi razprave o domnevnih volilnih prevarah, zaradi katerih je 6. januarja v prestolnico Washington tudi poklical na tisoče privržence v. Nekateri od njih so vdrli v zgradbo ameriškega kongresa ter povzročili politični in družbeni potres najvišje stopnje.Demokrati, ki bodo poskusili doseči obsodbo v senatu, obtožujejo Trumpa odgovornosti za divjanje množice in ogrozitev življenja kongresnikov ter podpredsednika. Ta je predsedoval skupnemu zasedanju predstavniškega doma in senata za potrditev elektorske izvolitve demokrataza novega ameriškega predsednika.Demokrati bi radi dosegli, da se Trump nikoli več ne bo mogel potegovati za Belo hišo ali katerikoli drug javni položaj, obtožujejo ga tudi preprečevanja mirne zamenjave oblasti ter ogrožanja nacionalne varnosti. Tudi nova odvetnika bosta ponovila prepričanje velikega dela strokovne javnosti, da je proces razrešitve namenjen voditeljem na oblasti in ne tistim, ki so že sestopili z oblasti, ter je zato neustaven. Poudarila bosta Trumpove pozive k mirnim protestom in njegovo pravico do dvoma o rezultatih volitev skladno s prvim amandmajem k ameriški ustavi.Za obsodbo bi demokrati potrebovali soglasje najmanj 17 republikanskih senatorjev, zato bo veliko odvisno od ogorčenih razprav o prihodnosti ameriške konservativne stranke. Senatni voditeljse je že postavil na stran kongresnice iz Wisconsina in hčere nekdanjega podpredsednika, ki je Trumpa ostro obsodila zaradi divjanja njegovih privržencev.Na drugi strani razburja georgijska kongresnica, ki razširja teorije zarote, tudi tiste iz arzenala sporne organizacije QAnon . Trumpa zagovarja tudi vplivni senator iz Južne Karoline, ki je na procesu obljubil eksplozivna pričanja agentov zveznega obveščevalnega urada FBI o načrtovanju vdora v kongres veliko pred Trumpovim govorom.