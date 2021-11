Kandidatura Gadafija za predsednika je zavrnjena

Libijska volilna komisija je v sredo zavrnila predsedniško kandidaturo Sejfa al Islama Gadafija, sina ubitega diktatorja Moamerja Gadafija. Zavrnili so 25 od 98 vloženih kandidatur.

Volilna komisija je v torek sporočila, da je za predsedniške volitve, ki bodo predvidoma konec decembra, prejela 98 kandidatur, med njimi dveh žensk.

V sredo je navedla, da so 25 kandidatur zavrnili, ker niso izpolnjevale pogojev. Glede Sejfa al Islama Gadafija so pojasnili, da kandidati ne smejo biti obsojeni za kaznivo dejanje. Gadafijevega sina sicer išče tudi Mednarodno kazensko sodišče (ICC) zaradi domnevnih vojnih zločinov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Komisija je medtem odobrila kandidature uporniškega generala Kalife Haftarja, ki nadzoruje vzhod in deloma jug države, nekdanjega notranjega ministra Fatija Bašage in predsednika začasne mednarodno priznane vlade Abdula Hamida Dbeiba.

Končni seznam predsedniških kandidatov bo predvidoma objavljen do začetka decembra, navaja AFP.

Prve neposredne predsedniške volitve v zgodovini Libije bodo 24. decembra. Za oddajo glasu se je registriralo več kot 2,8 milijona od sedmih milijonov prebivalcev.

Libija je že vse od arabske pomladi in padca režima dolgoletnega diktatorja Moamerja Gadafija leta 2011 v popolnem političnem in varnostnem kaosu. Za oblast se borijo številne skupine in frakcije, svoj vpliv pa poskušajo širiti tudi druge države v regiji. Libija je poleg tega eno glavnih izhodišč nezakonitih migrantov, ki se poskušajo prek Sredozemskega morja prebiti v EU.