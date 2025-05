Kancler Merz: Amerika bo še dolgo nepogrešljiva za varnost Evrope

V nadaljevanju preberite:

Pogovori novega kanclerja­ ­Friedricha Merza v Bruslju so pokazali nekaj novih poudarkov Berlina, ki bi lahko vplivali na prihodnje oblikovanje politik EU. »Novi voditelj vedno pomeni novo energijo, nove ideje,« je ocenil predsednik evropskega sveta António Costa, ki mora na vrhovih EU kovati kompromise med voditelji.

Na trgovinskem področju Nemčija kot gospodarska in izvozna velesila noče zaostrovanja odnosov z ZDA. Toda Merz je opozoril, da se Washington ne more pogajati z vsako državo posebej, temveč le z evropsko komisijo, ki je v EU pristojna za trgovinsko politiko. Nemški kancler je zagovornik ničelnih carin z ZDA.

Merz je obiskal tudi sedež Nata, kjer je opozoril, da mora Ukrajina ostati suverena pri odločitvah o pripadnosti političnim in vojaškim povezavam. Je pa omehčal odnos do politike Donalda Trumpa na področju čezatlantske varnosti in tudi na prihodnost Nata po novem gleda bolj optimistično »Amerika je nepogrešljiva za evropsko varnost - danes in še za veliko časa,« je dejal.