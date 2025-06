V nadaljevanju preberite:

Nekateri trdijo, da se jim sezona polni po načrtu, drugi v turističnem sektorju pa so vse bolj živčni, ker se jim nastanitve za poletje polnijo počasneje kot lani in slabše od načrtovanega. Tretji se pritožujejo, da bodo imeli manjši zaslužek kot lani. Zaradi majhnega zanimanja turistov imajo v nekaterih objektih akcijske cene že za julij in avgust, pričakovati je, da bodo »last minute« akcije to poletje večje kot lani, smo izvedeli na terenu.