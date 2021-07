Kar en Aleksandar misli, drugi Aleksandar reče

V nadaljevanju preberite:

Vsakič, ko vidni politiki v Srbiji javno omenijo povezovanje vseh Srbov, se v sosednjih državah spomnijo na nasilna 90. leta prejšnjega stoletja. Namesto velike Srbije zdaj notranji minister Aleksandar Vulin omenja srbski svet in mirno poenotenje srbskega naroda, a tega sosedje in varuhi človekovih pravic ne razumejo kot miroljubno govorico.



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić javno ne govori o poenotenju svojega naroda, si pa prizadeva za projekt tako imenovanega mini schengna, kako lahko Vulinova drzna retorika ogrozi Vučićeve ambiciozne načrte, ki bi olajšali potovanje in poslovanje med državami v regiji?