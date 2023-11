»Kar se dogaja, je zločin, ki presega najhujšo domišljijo«

V nadaljevanju preberite:

Al Šifa, največja bolnišnica na območju Gaze, je v nedeljo uradno prenehala delovati. Po kompleksu zdravstvenih ustanov padajo izraelske bombe in rakete. Občasno udarijo tudi iz tankov, ki so obkolili bolnišnico. Izraelski ostrostrelci merijo v ljudi, ki so se na dvorišče bolnišnice zatekli v upanju, da bodo vsaj malo bolj varni, pa so tudi tam postali tarče. Zdravniki so nedonošenčke umaknili iz inkubatorjev, ker so ti zaradi pomanjkanja dizelskega goriva za električne generatorje prenehali delovati. Zavili so jih, enako velja za novorojenčke, v folijo in jih, drobna bitjeca, v bližini cevi s toplo vodo položili na eno samo posteljo. Da bi jim bilo vsaj malo topleje.