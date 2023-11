Klinična smrt svetovne diplomacije v Gazi

V nadaljevanju preberite:

Po mesecu dni brutalnega raketiranja in bombardiranja ter dveh tednih kopenskih vojaških operacij je izraelska vojska sporočila, da ji je območje Gaze uspelo razdeliti na dva dela in da bodo izraelski vojaki vstopili v obkoljeno mesto Gaza, središče palestinske enklave. Po več kot 10.000 ubitih, 26.000 ranjenih in poldrugem milijonu razseljenih prebivalcev Gaze Izrael vstopa v novo fazo kolektivnega kaznovanja Palestincev. In to v imenu obračunavanja s Hamasom, ki je 7. oktobra v južnem Izraelu zagrešil strahotna grozodejstva.