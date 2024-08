Kijev je prešel v protinapad

V nadaljevanju preberite:

Doslej se je vojna v Ukrajini, ki danes poteka že 896. dan, odvijala na fronti, kjer še vedno besnijo dejanski spopadi med obema vojskama, nad ukrajinsko kot tudi rusko zaledje pa so leteli artilerijski izstrelki, rakete in brezpilotna letala. A v zadnjih dnevih se zdi, da so se v Kijevu odločili, da bodo odprli še eno fronto na obmejnem ruskem ozemlju – in iz obrambe prešli v protinapad.