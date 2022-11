Kijev ob ruskem umiku iz Hersona ne dopušča evforije

V nadaljevanju preberite:

Bilo je le vprašanje časa, kdaj bo ruski vojaški vrh ukazal vojaški umik iz Hersona, edine ukrajinske regionalne prestolnice, ki so jo v osem mesecev in pol trajajoči vojni okupirale ruske sile. Jasno je, da gre za še en velik ruski vojaški poraz, a obenem tudi odločitev Kremlja, da kolikor je le mogoče okrepi svoje okope na vzhodnem bregu Dnepra, kamor naj bi se v prihodnjih dneh iz Hersona umaknila večina ruskih okupacijskih sil.

V skrbno odigrani predstavi za javnost, ki so jo v Kremlju pripravljali že dolgo, je Rusija prek obrambnega ministra Sergeja Šojguja in poveljnika ruskih sil v Ukrajini generala Sergeja Surovikina nujnost svojega vojaškega umika iz Hersona – evfemizem za vojaški poraz – argumentirala s pretrganimi oskrbovalnimi potmi in nujno okrepitvijo obrambnih črt na vzhodnem bregu Dnepra. Že ko je Surovkin prevzel vodenje ruske agresije na Ukrajino, je javno povedal, da so pred Rusijo težke odločitve. In umik iz Hersona je (le) ena izmed njih.