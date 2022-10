Kijev tarča napada z droni kamikazami

V ukrajinski prestolnici Kijev so odjeknile najmanj tri eksplozije, poroča BBC. Župan Vitalij Kličko je dejal, da so bile poškodovane stanovanjske stavbe v osrednjem območju Ševčenkovskega. Po besedah vodje urada ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega Andrije Jermaka so Rusi Kijev napadli z brezpilotnimi letalniki, poimenovanimi kamikaze. Pri tem je znova pozval, da potrebujejo več zračne obrambe čim prej. »Nimamo časa za odlašanje. Potrebujemo več orožja, da zaščitimo nebo in uničimo sovražnika,« je njegove besede povzel CNN.

Tri eksplozije je na družbenih omrežjih potrdil župan ukrajinske prestolnice Vitalij Kličko. FOTO: Dylan Collins/AFP

Eksplozije so odjeknile okoli 7. ure po lokalnem času (okrog četrte ure zjutraj po srednjeevropskem). Župan Kličko je prebivalce opozoril, naj ostanejo v zakloniščih. Podatkov o morebitnih žrtvah za zdaj ni, so pa po poročanju Guardiana iz napadenih stavb rešili 18 ljudi, vsaj dva sta še ujeta. Prav tako ni povsem jasno, kateri objekti so bili tarča napada.

Droni, ki Rusiji domnevno dobavlja Iran, lahko več ur lebdijo v zraku, nato pa se spustijo nad tarčo in eksplodirajo. Ukrajina trdi, da jih je Rusija uporabila že v preteklosti. Iran sicer zanika, da bi jih dobavljal Rusiji, ta navedb še ni komentirala. Ukrajinske zračne sile pa so po pisanju CNN danes zjutraj že poročale, da so uničile ducat takšnih brezpilotnih letalnikov, izdelanih v Iranu.

Pred nekaj dnevi je Kijev že zadelo več ruskih izstrelkov. V več zaporednih napadih je tedaj umrlo 19 ljudi, več kot sto je bilo ranjenih. Moskva je napade v manjšem obsegu nadaljevala tudi v naslednjih dneh, ko je bila tarča predvsem energetska infrastruktura na zahodu Ukrajine.

Ruski predsednik Vladimir Putin je dejal, da so napadi povračilo za bombni napad na most, ki povezuje Rusijo z okupiranim Krimom. Putin je za napad okrivil Ukrajino. Prvič od februarja, odkar se je začela vojna, je bilo središče Kijeva neposredna tarča napada.