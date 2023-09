Kim Džong Un zagotovil podporo Rusiji

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je danes na vzhodu Rusije ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu zagotovil podporo v vseh njegovih odločitvah in sodelovanje »v boju proti imperializmu«. Na srečanju dvojice, prvem po štirih letih, sta menda govorila tudi o dobavah orožja.

»Vedno smo in bomo podpirali vse odločitve Putina in ruskega vodstva. Upam, da bomo vedno skupaj v boju proti imperializmu in v izgradnji suverene države,« je po poročanju tujih tiskovnih agencije dejal Kim.

Dvostranski odnosi z Rusijo so za Severno Korejo absolutna prioriteta, je med srečanjem na ruskem kozmodromu Vistočni glede na izjave, ki jih je prenašala ruska televizija, še dejal Kim. Svoje srečanje s Putinom je označil za »odskočno desko za tesnejše dvostranske odnose«.

V luči vojne v Ukrajini je Kim menil, da se Rusija »bojuje za svojo suverenost in varnost proti hegemonim silam«.

Putin je medtem že v uvodnih izjavah napovedal, da se bosta voditelja posvetila gospodarskemu sodelovanju in vprašanjem »humanitarne narave«.

»Imamo veliko vprašanj. Moram reči, da sem zelo vesel, da vas vidim. Hvala, da ste sprejeli povabilo in prišli v Rusijo,« je dejal, preden sta se s Kimom umaknila na pogovore, ki so trajali dve uri.

Na novinarsko vprašanje, ali bosta govorila o vojaškem sodelovanju, je odgovoril, da bosta govorila o vseh temah.

Za Kima je sicer to prva pot v tujino po štirih letih in drugi obisk v Rusiji, odkar se je aprila 2019 v Vladivostoku sestal s Putinom. Z oklepnim vlakom je v Rusijo prispel v torek.

Po oceni analitikov sta poleg vprašanj raketne tehnologije med drugim menda govorila tudi o severnokorejski dobavi orožja in streliva Rusiji.