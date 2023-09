Kim Džong Un že prispel v Rusijo

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je na krovu svojega oklepnega vlaka že prispel v Rusijo, kjer se bo srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Vlak je iz Severne Koreje mejo prečkal v rusko regijo Primorsko na skrajnem vzhodu države, so poročale ruske tiskovne agencije in objavile tudi fotografije temno zelenih vagonov vlaka na postaji.

Da je Kimov vlak že prispel v Rusijo, je pred tem navedlo tudi obrambno ministrstvo Južne Koreje, kjer so v ponedeljek tudi prvi poročali o poti severnokorejskega voditelja na srečanje s Putinom.

Gre za Kimovo prvo pot v tujino po štirih letih. Njegovo skorajšnje srečanje s Putinom, ki se trenutno udeležuje letnega gospodarskega foruma v Vladivostoku, so v ponedeljek potrdili tudi v Kremlju in Pjongjangu.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je medijem povedal, da se bosta voditelja pogovarjala o občutljivih temah. »Očitno kot sosedi naši državi sodelujeta tudi na občutljivih področjih, ki ne bi smela biti predmet javnih razkritij in naznanil,« je dejal.

Analitiki in ameriški uradniki sicer predvidevajo, da se bodo pogovori vrteli okrog dobav orožja za rusko vojno v Ukrajini. Rusija menda želi od Severne Koreje kupiti topniške in protitankovske izstrelke, v zameno pa bi poleg pomoči v hrani Pjongjang pridobil tudi tehnologijo za izdelavo satelitov in podmornic na jedrski pogon.

V Washingtonu so posvarili, da bo Severna Koreja »plačala ceno«, če bo Moskvi dobavila orožje za vojno v Ukrajini. Peskov se je na to odzval z besedami, da so zanje pomembni »interesi obeh držav, ne pa svarila Washingtona«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.