Kitajska je končno stopila čez prag trdno zaprtih vrat

V nadaljevanju preberite:

Kitajska je nenadoma svobodna. Vrata so odprta. Ljudje lahko gredo ven. Ali noter – odvisno od zornega kota. Z nenadnim odlokom vodstva v Pekingu, ki so ga ob odpravi strogih epidemioloških ukrepov objavili včeraj, je bil storjen velik odmik od politike »ničelnega covida«. V glavnem so opustili množična testiranja na covid-19, okuženim, ki imajo blage simptome ali so celo brez simptomov, pa je dovoljeno, da en teden ostanejo doma. Do zdaj so morali biti v izolaciji v eni od predpisanih karanten, kar je veljalo tudi za posameznike, ki so bili v bližnjih stikih z okuženimi.

Nova navodila še naprej predvidevajo določene restrikcije na posebnih krajih, a je ljudem dovoljeno potovati znotraj državnih meja brez do zdaj obveznega negativnega testa na covid-19. Tako se bo končno odmrznil tudi dobršen del gospodarstva, ki je zastalo zaradi ničelne tolerance do koronavirusa, in Kitajska se bo postopoma vrnila v normalno življenje. Ali pa to vsaj upajo strokovnjaki, ki so ocenili, da bi nadaljevanje izvajanja drakonskih ukrepov prinašalo več škode kot koristi.