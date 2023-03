Kitajska rast na baterije

V nadaljevanju preberite:

Kljub predstavi o dobrem prijateljstvu, ki sta jo uprizorila prejšnji teden, Xi Jinping in Vladimir Putin drug drugemu podtikata pasti. Putin je Xi Jinpingu zadal udarec, ko je objavil, da bo v Belorusiji namestil jedrsko orožje, in to neposredno po tem, ko sta se dogovorila, da jedrskih konic ne bosta nameščala zunaj svojih meja. Xi Jinping je Putinu stopil na prste drugače. In to večkrat.

Med pripravami na obisk brazilskega predsednika Luiza Inácia Lule da Silve v Pekingu, ki so ga v zadnjem trenutku preložili, ker je zbolel za pljučnico, sta bili v središču dve temi: Lulov predlog, da bi se Argentina pridružila Bricsu, in kitajski uvoz litija iz Brazilije ter drugih latinskoameriških držav. Tudi iz Argentine, seveda.